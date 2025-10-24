Llega Navojoa a 22 casos por dengue

Navojoa registró ocho nuevos casos por dengue en las estadísticas presentadas por la Secretaría de Salud en Sonora con corte hasta la semana 41 del año, con lo que el municipio ya acumula un total de 22 casos confirmados este 2025.

Sin embargo, aunque la estadística ha ido en incremento en las últimas semanas, se ha logrado que en el presente año no se registre ninguna defunción por la enfermedad.

Según el Informe Epidemiológico por dengue, con estos datos, Navojoa se encuentra en séptimo lugar en Sonora con más casos confirmados, convertido en el municipio de la región del Mayo con mayor incidencia en lo que va del presente año.

De igual manera, el reporte oficial establece que en materia de prevención, Navojoa ha realizado hasta el pasado 11 de octubre, un total de 61 jornadas de descacharre, acciones enfocadas a reducir posibles criaderos potenciales de moscos.

Esto ha representado un total de 240 toneladas de cacharros retiradas y el beneficio directo a por lo menos 6,713 familias.

Rubén Pacheco Almada, subdirector de Salud Municipal, precisó que alrededor del 80 por ciento de los patios en Navojoa cuentan con algún tipo de cacharro y maleza, ya sean llantas, madera, botellas y recipientes para almacenar agua, lo cual pudiera convertirse en un riesgo potencial de dengue.

Ante la presencia de casos en la ciudad, dijo que es importante crear conciencia y promover patios limpios, ya que en anteriores jornadas se ha encontrado mucho criadero e incluso larvas que son posibles portadores de la enfermedad.

En cuanto a los casos confirmados en municipios vecinos de Navojoa, en Etchojoa se han presentado cinco casos; en Álamos seis más; en Benito Juárez tres y en Huatabampo un solo caso.