Alcalde de Ures reta a golpes a activista por conflicto de la presa Puerta del Sol

El alcalde de Ures, Sonora, Gastón Rodríguez, desató una fuerte polémica luego de responder con un tono confrontativo a un activista del movimiento "No a las Presas", inconforme con la construcción de una presa en la zona conocida como Puerta del Sol, en dicho municipio.

CONFLICTO EN COMENTARIOS DE FACEBOOK

A través de su cuenta de Facebook, el edil publicó un mensaje dirigido a Rafael Bracamontes, uno de los ciudadanos que ha manifestado públicamente su rechazo al proyecto hidráulico, en el que lo retó a "arreglar sus diferencias como antes, a golpes".

"Sr. Rafael Bracamontes, cuando venga a Ures o deme la dirección de su negocio para platicar en persona y arreglarnos", escribió Rodríguez, desatando una oleada de críticas por parte de usuarios y pobladores que calificaron su respuesta como inapropiada para un funcionario público.

En su publicación, el alcalde también defendió la construcción de la presa, asegurando que el proyecto traerá beneficios a la comunidad, especialmente en materia de agua y agricultura.

Sin embargo, arremetió contra las críticas del activista al advertir que sus comentarios podían afectar a personas que apoyan la obra.

"La verdad, si no podemos ponernos de acuerdo como gente civilizada, lo arreglamos como antes, a chingadazos", agregó el munícipe, quien insistió en que no es una persona "de mecha corta", pero que se sintió provocado por los señalamientos.

Por su parte, Bracamontes aclaró que sus críticas iban dirigidas a una publicación periodística y no al alcalde, por lo que consideró la respuesta del funcionario como una reacción desmedida: "Creo que tuvo un mal día", declaró el activista.

El enfrentamiento en redes sociales avivó el debate en torno al proyecto de la presa Puerta del Sol, que ha dividido a la comunidad de Ures.

TENSIONES POR LA CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN URES

Mientras un grupo de habitantes apoya la construcción por los beneficios hidráulicos y agrícolas que podría generar, otro sector encabezado por el movimiento "No a las Presas", en el Río Sonora advierte que la obra podría tener graves impactos ambientales y sociales en la región.

El incidente también reabrió la discusión sobre la responsabilidad y el lenguaje de las autoridades locales al interactuar con ciudadanos, en especial cuando se trata de temas de interés público y alto conflicto social.