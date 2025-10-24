Panteón San Ramón en Huatabampo, entre los pocos que no están saturados

Mientras que en municipios como Etchojoa y Navojoa los panteones presentan saturación, en Huatabampo la situación es distinta: el Panteón San Ramón es uno de los pocos que aún no se encuentran llenos.

De acuerdo con información obtenida a través del Portal Nacional de Transparencia, el registro oficial indica que este camposanto cuenta con un total de 2 mil 126 lotes ocupados hasta el mes de octubre de 2025.

En cuanto a la disponibilidad, se reportan 246 lotes libres, lo que significa que el panteón aún no presenta saturación.

La síndica procuradora del Ayuntamiento de Huatabampo, María Antonieta Gutiérrez Verdugo, dio a conocer que, por el momento, no existe la intención de adquirir un nuevo terreno para la creación de otro panteón; sin embargo, sí hay interés en buscar su ampliación.

Durante los últimos tres años, en este camposanto se han vendido 176 lotes, lo que ha representado ingresos aproximados de 400 mil pesos para el Ayuntamiento.

Actualmente se realizan labores de limpieza y mantenimiento al interior del panteón, con el objetivo de ofrecer un espacio digno y ordenado para el Día de Muertos, fecha en la que miles de familias acuden a visitar a sus seres queridos