Sonora

Transportistas denuncian repartos desigual en acarreos

Dieron a conocer que la asignación de viajes para el acarreo del trigo en Huatabampo no es equitativa, beneficiando a transportistas de fuera

Nov. 10, 2025
Transportistas denuncian repartos desigual en acarreos

Transportistas de Fletes del Valle se manifestaron bloqueando la entrada principal de Huatabampo, esto en protesta por la asignación de viajes de trigo, en el que señalaron, no se están distribuyendo de manera equitativa.

El presidente de la organización, Rómulo Daniel Cruz, señaló que los traslados del grano están siendo otorgados a otros transportistas, dejando sin trabajo a los operadores locales, generando un impacto a alrededor de 150 familias.

Los manifestantes decidieron alzar la voz para lograr la intervención de las autoridades, logrando con ello el que se pueda garantizar que los viajes se distribuyan de manera equitativa entre los transportistas del municipio, en el que son en promedio 100 unidades que se tienen en lo local.

"Es un problema que se venía presentando desde tiempo atrás, pero decidimos alzar la voz, no es justo que se dé prioridad a transportistas de fuera, incluso de otros estados del país", añadió.

La manifestación se desarrolló desde la 8:00 de la mañana por un lapso de algunas horas, sin embargo, se logró entablar comunicación con las autoridades para atender el caso y que no se siga perjudicando a transportistas locales.

"Tuvimos al final un acercamiento, todo dependerá de la respuesta que tengamos este martes, pero creemos que será favorable", culminó.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
