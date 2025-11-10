Anuncian Buen Fin en Navojoa; se esperan más de 1,200 participantes

Con la meta de superar la derrama económica generada en 2024, así como el número de participantes y con la novedad que se extenderá la jornada a cinco días, fue anunciado en Navojoa la edición 2025 del Buen Fin, la cual se desarrollará del 13 al 17 de noviembre.

Adrián Islas Covarrubias, presidente de Canaco Servytur del Mayo, junto a Federico Llamas Aréchiga, consejero nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Navojoa, Félix Pablo Díaz Ávila, dieron los pormenores del programa.

Islas Covarrubias describió que el fin de semana más barato del año, llega a su décima quinta edición, para lo cual, proyectan el superar los más de mil establecimientos que se sumaron en Navojoa y los 13 millones de pesos en derrama económica que se tuvo en 2024.

Recordó que ya se tienen algunas empresas inscritas en lo local, sin embargo, el periodo de inscripción se mantendrá abierta hasta antes del día 13, por lo que llamó a todos los comercios a sumarse y apoyar.

"Creemos que este año vamos a superar el registro, es un programa que va creciendo en cada año; en la edición 2024 tuvimos un promedio de mil empresas y para ahora proyectamos cerca de 1,200", mencionó.

Por su parte, Federico Llamas Aréchiga, consejero nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, señaló que una vez más, el programa ha generado mucho atractivo a nivel nacional, al considerarse la fiesta comercial más grande del año, donde entre las novedades, será la inclusión del logo con el distintivo "Hecho en México".

Pero también, recomendó a las familias a priorizar el consumo que sea necesario, evitando el endeudamiento y que aprovechen positivamente las promociones.