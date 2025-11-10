Vandalismo, entre los problemas más recurrentes en el alumbrado público de Navojoa

Los actos de vandalismo, es lo que más impacto está generado en el alumbrado público de Navojoa, limitando el objetivo de lograr iluminar toda la ciudad, informó Mario Ramírez, secretario de Servicios Públicos Municipales.

El funcionario municipal describió que el oriente es donde menos alumbrado público se tiene, en esa zona, las que se tienen disponibles no están encendidos por cuestiones de vandalismo, un tema que se está analizando con seguridad pública.

"Donde se dio el inicio del programa de iluminación hace algunos meses, solo prenden dos lámparas, tenemos que ir dos o tres veces por semana a arreglarlas y los propios vecinos nos han comentado que hay personas dañando", explicó.

Mario Ramírez indicó que es un tema que nos afecta a todos, ya que la iluminación es esencial para mejorar la imagen de la ciudad, e incluso reducir la inseguridad, sin embargo, hay personas que siguen impactando el servicio que se brinda.

"Desconocemos con que fin lo hagan, Seguridad Pública ya está enterada y tomará cartas en el asunto para evitar que siga pasando", mencionó.

Cabe destacar que en Navojoa aún se tiene un rezago de 3 mil lámparas, las cuales se están instalando semana a semana, sin embargo, factores como el vandalismo terminan por impactar.