Incendio consume Cocinitas Tradicionales

Pérdidas significativas dejó un incendio en la comunidad de la Escalera en Huatabampo, el cual dejó como daño colateral un impacto sobre las "Cocinitas Tradicionales", un espacio donde se preparan alimentos regionales.

Según la Corporación de Bomberos, el siniestro se habría registrado durante la tarde del domingo, poco después de las 5:00 de la tarde, incendio en el que hasta la tarde del lunes, se desconocía el origen.

Los rescatistas dieron a conocer que a su llegada, encontraron estructuras de madera y palma ardiendo, lo cual formaba parte de las típicas cocinas tradicionales, por lo que comenzaron las labores para evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la comunidad.

El incendio, informaron, generó una intensa movilización de las unidades de emergencia hacia el lugar, donde se observaban columnas de humo que podían verse desde varios kilómetros.

Describieron que las condiciones del material hicieron que el fuego se propagara rápidamente, pero gracias a la pronta respuesta se logró evitar que alcanzara viviendas cercanas.

Durante el siniestro, no se reportaron personas lesionadas, pero sí se registraron pérdidas materiales considerables en las estructuras dañadas.

Bomberos exhortó a la población a extremar precauciones con el uso del fuego y materiales inflamables, especialmente en estructuras de madera o palma, debido a las condiciones climáticas que se presentan, lo que puede originar un incendio inmediatamente.