  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 26 De Septiembre Del 2025
Sonora

Tragedia en Nogales: Mujer pierde la vida tras caída de roca por lluvias

El impacto causó la muerte de una mujer identificada como Margarita Muñoz Atondo, de 68 años

Sep. 26, 2025
Una fuerte lluvia registrada la tarde del lunes en Nogales terminó en tragedia, cuando una roca se desprendió de un cerro y atravesó un vehículo en movimiento sobre el Periférico Oriente.

El impacto causó la muerte de una mujer identificada como Margarita Muñoz Atondo, de 68 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:15 horas, según los primeros reportes de las autoridades.

LA VÍCTIMA VIAJABA ACOMPAÑADA DE SU HIJA

De acuerdo con la información oficial, la hija de la víctima fue quien condujo desesperada hasta la estación de Bomberos en la colonia San Miguel para pedir ayuda.

Paramédicos de Bomberos y de la Cruz Roja acudieron de inmediato y brindaron atención médica a la mujer, quien sufrió un severo traumatismo craneoencefálico. A pesar de las maniobras de reanimación, Margarita fue declarada sin vida en el lugar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

La conductora relató que la roca entró por el cristal trasero del vehículo e impactó directamente en la cabeza de su madre, sin que pudieran hacer nada para evitar la tragedia.

AUTORIDADES PIDEN EXTREMAR PRECAUCIONES

Tras lo sucedido, autoridades de tránsito exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución en zonas de riesgo, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando los deslaves y la caída de rocas se vuelven más frecuentes en la región.

RIESGOS DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

Autoridades de tránsito y protección civil hicieron un llamado a la población a extremar precauciones al circular por zonas montañosas o con pendientes, ya que durante la temporada de lluvias aumenta la probabilidad de deslaves y caída de rocas.

Este tipo de accidentes reflejan la vulnerabilidad de los caminos en la región y la necesidad de reforzar medidas preventivas para evitar más tragedias como la vivida en Nogales.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
