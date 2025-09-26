Clima en Sonora hoy viernes 26 de septiembre: Pronostican tormentas y rachas de viento para el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora emitió este viernes 26 de septiembre un pronóstico de condiciones meteorológicas inestables, debido a la interacción de diversos fenómenos atmosféricos que podrían generar tormentas eléctricas, lluvias de moderadas a fuertes y rachas de viento superiores a los 60 km/h en gran parte del territorio estatal.

De acuerdo con el reporte, una circulación ciclónica en niveles medios sobre el golfo de California, en combinación con el monzón mexicano y la corriente en chorro subtropical, favorecerán la formación de tormentas en el norte, noroeste, noreste, este, centro y sur de Sonora.

PRONÓSTICOS PARA EL ESTADO

Además, el frente frío número 4 se mantendrá sobre la frontera norte del país, ocasionando un descenso ligero en las temperaturas y reforzando la presencia de fuertes vientos.

Por otro lado, la tormenta tropical "Narda", ubicada en el océano Pacífico, se mantiene en vigilancia, aunque hasta el momento no representa efectos directos sobre México, ya que sigue su trayectoria hacia el oeste-noroeste.

CLIMA EN SONORA HOY 26 DE SEPTIEMBRE

HERMOSILLO:

Temperatura mínima de 24 °C y máxima de 34 °C.

Humedad relativa del 70%.

Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos mayormente despejados y 60% de probabilidad de lluvia.

CIUDAD OBREGÓN:

Temperatura mínima de 25 °C y máxima de 33 °C.

Una humedad del 85%.

Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos despejados y 70% de probabilidad de precipitación.

NOGALES:

Temperatura mínima de 16 °C y máxima de 26 °C.

Una humedad relativa del 85%.

Se esperan vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Ambiente fresco y 60% de probabilidad de lluvia.

SAN LUIS RÍO COLORADO:

Temperatura mínima de 24 °C y máxima de 34 °C.

Con una humedad baja del 40%.

Vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia.

NAVOJOA:

Temperatura mínima de 24°C y máxima de 33°C.

Una humedad relativa del 85%.

Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielo parcialmente nublado y 70% de probabilidad de lluvia.

AGUA PRIETA:

Temperatura mínima de 17°C y máxima de 28°C.

Una humedad del 80%.

Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielo parcialmente nublado y 60% de probabilidad de lluvia.

GUAYMAS:

Temperatura mínima de 26°C y máxima de 33°C.

Con una humedad relativa del 70%.

Se esperan vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h.

Cielo parcialmente nublado y 70% de probabilidad de lluvia.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, extremar precauciones por posibles encharcamientos, así como evitar exponerse en zonas de riesgo ante la probabilidad de tormentas eléctricas y vientos fuertes.