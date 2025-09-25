Clima en Sonora hoy jueves 25 de septiembre: Pronostican ambiente extremo en el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y agencias de Estados Unidos, emitió este jueves un pronóstico en el que advierte de condiciones extremas para gran parte del territorio sonorense, con temperaturas que podrían superar los 45 grados centígrados y tormentas vespertinas acompañadas de fuertes vientos.

De acuerdo con el reporte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente muy caluroso sobre el noroeste, centro y sur del estado, donde se esperan máximas de entre 40 y 45 °C.

LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS

A la par, el monzón mexicano y la corriente en chorro subtropical favorecerán el desarrollo de tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes, de hasta 70 milímetros, además de rachas de viento que superarían los 60 km/h en la mayor parte de la entidad durante la tarde-noche.

En tanto, el frente frío número 4 se aproxima a la frontera norte del país y, de acuerdo con los especialistas, propiciará un ligero descenso en las temperaturas y un incremento en la probabilidad de tormentas hacia el fin de semana.

Por otro lado, la tormenta tropical Narda, ubicada sobre el Océano Pacífico, continúa su trayectoria hacia el oeste-noroeste sin generar efectos directos sobre territorio nacional, aunque se mantiene en vigilancia permanente.

CLIMA EN SONORA HOY 25 DE SEPTIEMBRE

HERMOSILLO:

Temperatura mínima de 26 °C y máxima de 40 °C .

. Una humedad relativa del 70%.

Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos mayormente despejados y 50% de probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN:

Temperatura mínima de 26 °C y máxima de 36 °C .

. Una humedad relativa del 90%.

Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos mayormente despejados y 60% de probabilidad de precipitación.

NOGALES:

Temperatura mínima de 18 °C y máxima de 33 °C .

. Con una humedad relativa del 75 .

. Se esperan vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos mayormente despejados y 30% de probabilidad de precipitación.

SAN LUIS RÍO COLORADO:

Una temperatura mínima de 23°C y máxima de 40°.

de 23°C y máxima de 40°. Una humedad relativa del 60%.

Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

NAVOJOA:

Temperatura mínima de 25°C y máxima de 35°C .

. Una humedad relativa del 85%

Se esperan vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA:

Temperatura mínima de 18°C y máxima de 32°C .

. Una humedad relativa del 80 .

. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos mayormente despejados y 60% de probabilidad de precipitación.

GUAYMAS:

Temperatura mínima de 27°C y máxima de 34°C .

. Una humedad relativa del 70%.

Vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h.

Cielos mayormente despejados y 40% de probabilidad de precipitación.

Las autoridades de Protección Civil recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación y extremar precauciones ante la probabilidad de tormentas y ráfagas de viento.