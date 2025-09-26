Ilumina Elías Retes la "Perla del Mayo"

El rescate de la red de alumbrado público en Navojoa fue puesto en marcha por el alcalde Jorge Alberto Elías Retes. El programa comprende la colocación de 2 mil 968 lámparas y postería en el Municipio, con una inversión cercana a los 3 millones de pesos, ratificando que es con honestidad y transparencia como se sirve a los navojoenses.

En la colonia 16 de Septiembre, donde arrancó el programa, Elías Retes aclaró que, a diferencia de hace diez años, cuando el Gobierno en turno cometió un fraude millonario con un contrato de luminarias deficientes, sobrevaluadas y un contrato de mantenimiento que nunca se cumplió, ahora el manejo es honesto y planificado de los recursos. Incluso alcanzó para la compra de una grúa para la instalación de las lámparas y otros trabajos adicionales.

"Esa es la diferencia de un Gobierno responsable que sirve al pueblo", subrayó. "No somos iguales. Ellos representan la corrupción, la podredumbre, la injusticia, el clasismo; ven sólo por ellos, no por el pueblo bueno. Hace diez años fueron las lámparas del fraude, pero ahora son las de la 4T las que iluminarán a Navojoa".

Hace diez años, cada lámpara costó 17 mil pesos, más un contrato de mantenimiento millonario que nunca se cumplió, agregó. "Si nosotros hubiéramos comprado las 9 mil 744 lámparas, nos habrían costado 5 millones 700 mil pesos en la actualidad, y a ellos les costaron 158 millones. Ese fue uno de muchos fraudes del pasado que hundieron a Navojoa, pero gracias a Dios y a todos, vamos saliendo".

Mario Alberto Ramírez Modesto, secretario de Servicios Públicos Municipales, informó que, previo censo, se ubicaron las calles donde serán colocadas las luminarias, en un trabajo intensivo que durará aproximadamente dos meses, bien organizado y sin la menor falla posible, tal como instruyó el presidente Elías Retes.

Por parte de los beneficiarios de la zona oriente, agradecieron Enrique Barrón y Alma Delia Enríquez, quienes, junto a regidores, el secretario Rafael Rodríguez Sánchez y funcionarios municipales, presenciaron el encendido del nuevo alumbrado por la calle Arturo Albores, que acabó con la oscuridad que padecían.

Este plan abarcará la instalación de 720 postes de luz solar, mil 290 nuevas lámparas en poste y 958 en sustitución o reparación, con un costo de un millón 700 mil pesos. En tanto, el vehículo grúa, seminuevo, pero en perfectas condiciones, tuvo un costo de 800 mil pesos, todo adquirido a los mejores precios