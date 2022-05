Trabajadores de Kowi reclaman el pago utilidades

Trabajadores de la empresa porcícola Kowi, de Navojoa, manifestaron este lunes su inconformidad porque no les pagaron utilidades , además de que han perdido derechos como antigüedad , prestaciones y otros beneficios.

Los empleados, que no dieron sus nombres por temor a despidos, anunciaron que en los próximos días podrían realizar una huelga y otras acciones de protesta, debido a que sólo recibieron dos mil pesos, y por concepto de compensación.

"Los directivos nos dijeron que no hubo utilidades, pero esto no es cierto, porque hay muchas ganancias, es una empresa muy fuerte; no es justo lo que nos están haciendo", manifestaron.

"Incluso, hay casos de trabajadores que tienen ya varios años laborando en Kowi, más de 10, pero recibieron una 'baba'", agregaron.

Asimismo, los inconformes denunciaron que el sindicato los traicionó y no los ha defendido como se debe.

"Los dirigentes sindicales nos aseguraron que no nos iba a pasar nada con el cambio de razón social el año pasado, pero nos mintieron, porque, por ejemplo, yo tengo más de 10 años trabajando aquí, pero con los cambios que hicieron, apenas voy entrando, ¡qué injusticia!", dijo uno de los denunciantes.

En la empresa procesadora y comercializadora de carne de cerdo laboran alrededor de cuatro mil 500 empleados.