Toman mayos el INPI

No hay respuesta a demanda de tierras y agua, afirman

Ene. 26, 2026
Integrantes de la Asamblea de Unidad Pueblo Yoreme Mayo, que desde hace más de ocho meses mantienen un plantón en la Coordinación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), tomaron este lunes esas instalaciones y  las de la radiodifusora "La Voz de los Tres Ríos".

Indalecio Alcántar Neyoy, uno de los dirigentes del movimiento, señaló que radicalizaron la protesta a fin de presionar ante la falta de respuesta  de las diversas dependencias de Gobierno a las demandas de territorio, agua y desarrollo.

Afirmó que el procurador agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, ha venido prácticamente a burlarse de ellos durante sus últimas visitas a esta región, poniendo de manifiesto desinterés y falta de voluntad y seriedad.

"Ya no  toleraremos más la falta de respeto hacia el pueblo Yoreme Mayo y seguiremos luchando para que se revise y se aplique bien el Plan de Justicia, pero desde una perspectiva indígena y no del Gobierno", manifestó el vocero.

Indicó que demandan la intervención directa de un comisionado especial designado por la Presidencia de la República y rechazan la participación de funcionarios actuales en las mesas de negociación.

"Es decir, ya no queremos que Adolfo Regino Montes, director del INPI, ni Víctor Suárez, de la Procuraduría Agraria, sigan encabezando las reuniones", precisó Alcántar Neyoy.

Asimismo, los manifestantes advirtieron que no permitirán el ingreso de ninguna persona a las instalaciones tomadas, incluyendo al personal que labora tanto en el INPI como en la radio indígena.

"Y a como se den las cosas, a como vaya esto evolucionando, vamos a realizar acciones más radicales", anunció.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

