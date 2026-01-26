Salud Sonora llama a prevenir intoxicación

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Ante las bajas temperaturas que se han registrado en diversas regiones del Estado, la Secretaría de Salud de Sonora exhortó a la población a extremar precauciones al encender fogatas, anafres o cualquier tipo de fuente de calor al interior de las viviendas, ya que durante esta temporada se incrementa el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono.

Plácido Bernardo Ramírez Uribe, coordinador estatal del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, informó que el monóxido de carbono es un gas tóxico que se produce durante la combustión de materiales como leña, carbón o gas, los cuales son comúnmente utilizados por las familias para mitigar el frío. Sin embargo, el uso de estos métodos de calefacción en espacios cerrados sin una ventilación adecuada representa un peligro significativo para la salud.

El funcionario recordó que este riesgo no solo se presenta con el uso de anafres o fogatas improvisadas, sino también en viviendas que cuentan con chimeneas, calentadores o estufas que no reciben el mantenimiento adecuado o no se utilizan de manera correcta, lo que puede provocar la acumulación de monóxido de carbono en el interior del hogar.

"Actualmente, el principal riesgo es la intoxicación por monóxido de carbono. Este gas puede provocar afectaciones de forma paulatina o repentina, dependiendo del tiempo de exposición y la concentración", explicó Ramírez Uribe. Ante ello, recomendó optar por alternativas más seguras para mantenerse abrigados, como el uso de ropa térmica, chamarras, cobertores y evitar dormir con fogatas o anafres encendidos dentro de las viviendas.

Asimismo, señaló que los síntomas de una intoxicación severa pueden iniciar con dolor de cabeza, mareos, náuseas y vómitos; en casos graves, la exposición prolongada puede derivar en pérdida del conocimiento e incluso la muerte, debido a que el monóxido de carbono impide que la sangre transporte oxígeno de manera adecuada al organismo.

Finalmente, Ramírez Uribe subrayó que la prevención es fundamental para evitar este tipo de afectaciones a la salud y reiteró el llamado a la población a seguir las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, especialmente durante la temporada invernal, cuando el uso de calefacción improvisada aumenta en los hogares.