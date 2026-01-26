  • 24° C
Logran reunir 70 toneladas de material reciclado

Estas serán para apoyar con recursos a otras instituciones que a su vez brindan apoyo a las personas

Ene. 26, 2026
En el 2024 lograron recolectar 30 toneladas de material de plástico y papel, entre botellas, tapas, periódico, revistas y cartón, entre otros, y en el 2025 el resultado del esfuerzo fue recolectar más del doble

Unión de Usuarios y Asociación Cultura Verde superaron la meta de reunir 60 toneladas de material reciclable, al lograr recaudar 70 toneladas que se traduce en 720 árboles salvados, a través del programa "Unidos por una comunidad sustentable", informó Pamela Ibarra, fundadora de la asociación Cultura Verde.

Se trata de una labor de reciclaje que ambos promueven para aportar recursos a otras instituciones que brindan apoyos. En el 2024 lograron recolectar 30 toneladas de material de plástico y papel, entre botellas, tapas, periódico, revistas y cartón, entre otros, y en el 2025 el resultado del esfuerzo fue recolectar más del doble.

"Con esas 70 toneladas pudimos salvar a 720 árboles, que creo que es un impacto ambiental fuerte. También pudimos salvar, o bien lo podemos relacionar con el agua, que sería un ahorro de 112 tinacos de 10 litros, los que se han salvado con este reciclaje, esta disposición correcta, que se ha dado a través de toda la sociedad que nos ha traído sus residuos", destacó Pamela Ibarra.

También subrayó que se logró la reducción del impacto de CO2. "Como bien saben ustedes, el CO2 nos impacta, aunque no lo veamos, ¿pero nos impacta en qué? En nuestra salud. Todo lo que daña ese CO2 nos daña los pulmones y provoca alergias", puntualizó.

Por su parte la Unión de Usuarios, en voz de su dirigente, Ignacio Peinado Luna, dijo que cuando hay compromiso de la sociedad civil y de las personas en general, se puede hacer la diferencia y contribuir de forma positiva, en este caso contrarrestar lo acelerado del cambio climático.

"Se debiera de gestionar mejores políticas públicas, por parte del gobierno para cuidar a nuestro medio ambiente. Y desde luego es mucho más loable que personas comunes como todos y todas nosotros estemos haciendo esfuerzo. Y el mensaje es potente para la autoridad. Como colectivo se trabaja en unidad con el objetivo de promover el deber del cuidado del medio ambiente, sobre todo cuando se tiene como objetivo ayudar a otras instituciones", concluyó Peinado Luna.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

