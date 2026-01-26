Más de 3 millones de sonorenses podrán tener la credencial de Servicio Universal de Salud

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Son más de tres millones 126 mil Sonorenses los que deben registrarse a través de la Secretaría del Bienestar delegación Sonora, para poder recibir la credencial de Servicio Universal de Salud y la cual tendrá validez como identificación oficial, informó Octavio Almada Palafox, delegado de Bienestar en Sonora.

Explicó que esta es una identificación oficial que el Gobierno de México está implementando para mejorar el acceso a la atención médica pública en todo el país como parte de la unificación y modernización del sistema de salud mexicano que busca garantizar el recibir atención médica gratuita sin importar la institución a la que estén afiliados originalmente.

En el caso de Sonora, Almada Palafox, indicó que el registro para la expedición de dicha credencial, iniciará el próximo dos de marzo y se trabajará en este tema en lo que resta del año a través de unos módulos que previo al inicio de esta campaña se darán a conocer sus ubicaciones, debido a que hasta el momento se continúa trabajando en el tema de la logística para que sea más ágil el proceso.

"Con la llegada de esta credencial se va a quitar el estereotipo de que la salud no es para todos. Hasta el momento no sabemos cuántos módulos vamos a poner, pero estamos trabajando en eso. Además, se va a contar con un expediente electrónico de cada beneficiario", detalló el delegado.

Respecto al registro de todos los derechohabientes en Sonora, y el tiempo en que se planea realizar esta acción, dijo que es suficiente. "Nosotros estamos calculando que por día estamos recibiendo arriba de 30, 40 personas, porque te lleva como 10, 15 minutos el registro".

Almada Palafóx, también dijo que para terminar en tiempo y forma estos registros, existe la probabilidad de que se abran espacios o plazas laborales para sumar más esfuerzo, debido a que trabajará de manera intensa durante todo el año de lunes a sábado, de 8 a 5 de la tarde.