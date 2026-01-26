Conalep y Fundación Eva de Camou firman convenio

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con el objetivo de fortalecer la formación académica y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional para jóvenes del sur de Sonora, la Fundación Eva de Camou y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep), Plantel Navojoa, firmaron un convenio general de colaboración.

El acuerdo fue formalizado por Hugo Camou Rodríguez, presidente del Consejo Directivo de la Fundación, y Mario Misael Moreno Castro, director del Plantel Conalep Navojoa, en representación de Luisa Cristina Rodríguez Ibarra, directora general de Conalep Sonora, quienes destacaron la relevancia de sumar esfuerzos en favor de la educación técnica y el desarrollo social de la región.

MAYORES BENEFICIOS

Asimismo, suscribieron el convenio Marisela Melgar Aguilar, directora ejecutiva de la Fundación Eva de Camou, y Martín Hernández Aguirre, jefe de Vinculación del Conalep, así como la Dra. Mazú Campoy de Camou, en su calidad de testigo de honor por parte de la Fundación Eva de Camou, quienes coincidieron en que esta alianza permitirá generar mayores beneficios para la comunidad estudiantil.

Durante su intervención, Hugo Camou Rodríguez agradeció la apertura y disposición del Conalep para colaborar en proyectos conjuntos que impulsen la participación de los estudiantes en actividades académicas, profesionales y sociales, contribuyendo a su formación integral.

Señaló que el convenio establece las bases para que alumnas y alumnos realicen su servicio social y prácticas profesionales, así como para promover y consolidar la opción de Educación Dual, de acuerdo con las capacidades y posibilidades de ambas instituciones.

CLARIDAD

El acuerdo también contempla acciones para la revisión y actualización de la oferta educativa, el otorgamiento de becas, donaciones en especie, así como la prestación de servicios de capacitación, tecnológicos y de evaluación para la certificación de competencias laborales y digitales, siempre con un enfoque de apoyo mutuo y beneficio comunitario.

Finalmente, autoridades del Conalep expresaron su satisfacción por concretar este convenio con la Fundación Eva de Camou, una organización reconocida por su compromiso social y por el impulso constante a proyectos educativos que impactan positivamente en diversos sectores de la comunidad sonorense.