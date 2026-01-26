  • 24° C
Sonora

Fortalecen Secretaría de las Mujeres

Es para atender los temas de alerta de violencia de género en los municipios

Ene. 26, 2026
Presidenta del comité de evaluación de proyectos y subsecretaria del derecho a una vida libre de violencias en la secretaría de las mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar
La Secretaría de la Mujer del Estado de Sonora recibirá un subsidio de 3 millones 694 mil 485 pesos, los cuales serán destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres en los municipios, informó la presidenta del Comité de Evaluación de Proyectos y Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias en la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar.

Entre los gastos contemplados se destaca la contratación de una trabajadora social para dar seguimiento a los de casos de usuarias atendidas por servicios de trabajo social a través de entrevistas, llamadas telefónicas, gestiones y canalizaciones. Asimismo, se habla sobre la contratación de una abogada para la prestación de servicios de asesoría jurídica mediante la recepción, atención, canalización y seguimiento a casos de violencia contra las mujeres.

También para llevar un mayor control y organización de los casos se llevará la elaboración de los informes mensuales de trabajo, captura de atenciones de casos y servicios en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) que donde se crean expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia, salvaguardando la información personal recopilada por las instancias involucradas.

Lo anterior es para los municipios de Cajeme, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Guaymas, Empalme y el Poblado Miguel Alemán. Cabe destacar que el monto total mencionado, se distribuirá en estos municipios de manera mensual por un periodo de seis meses consecutivos, iniciando en enero para culminar en junio.  

Dentro de las contrataciones para poder operar el fortalecimiento de la dependencia se contempla la contratación de doce abogados, tres trabajadoras sociales y cinco criminólogos. A esta lista se le suman seis licenciadas en derecho con conocimiento en perspectiva de género con enfoque en derechos humanos.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

