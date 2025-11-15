  • 24° C
Sonora

Toman mayos carretera de Huatabampo

Protestan por irregularidades en el programa FAISPIAM

Nov. 15, 2025
 Habitantes de comunidades étnicas tomaron este sábado la carretera Huatabampo-Etchojoa, en protesta por diversas irregularidades en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

La protesta se llevó a cabo a la altura de La Línea, donde los manifestantes, integrantes de varios comités de dicho programa, exigieron la intervención de la Secretaría de Bienestar para que, en primer lugar, se respete la autonomía de las comunidades.

"Están imponiendo a las empresas, no nos toman en cuenta. Los yoremes deben decidir con qué empresas se va a trabajar. Además, ya se está facturando por obras que no se han realizado", denunciaron vecinos de Moroncárit, Etchoropo, Las Parras, Aquichopo, Chijubampo, entre otros poblados.

Responsabilizaron al presidente del Comité Administrativo, Manuel Valenzuela, quien es el principal encargado de ejercer la inversión de23 millones de pesos, en beneficio de 54 comunidades del municipio de Huatabampo.

Eloísa García, de Etchoropo, lamentó que haya anomalías en un programa que busca mejoras en arreglo de caminos,  calles, alumbrado público, entre otros rubros.

"Primero nos dijeron que iba a haber más de un millón de pesos para cada comunidad, pero ya le bajaron, ya que ahora nos dicen que son 180 mil pesos. Lo que pasa es que ha habido malos manejos", aseguró.

Los manifestantes expusieron también casos de falsificación de firmas en diversos documentos.

Ante el bloqueo carretero, elementos del Departamento de Tránsito desviaron el tráfico por caminos aledaños a canales agrícolas, lo que causó muchos congestionamientos. 

FRASE

"Sigue sin haber justicia para los pueblos mayos, pero ahora estamos alzando la voz": José Verdugo

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

