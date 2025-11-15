Clima en Sonora hoy 15 de noviembre: Llega frente frío al Estado; así estarán las temperaturas

Con base en el análisis de información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este sábado 15 de noviembre.
El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), prevé que durante la tarde hoy y la madrugada del día domingo se mantenga el pronóstico de la aproximación e ingreso del frente frío No. 14 al noroeste del país.
Este sistema recorrerá el territorio sonorense y ocasionará un marcado descenso en las temperaturas con amaneceres de muy fríos a fríos sobre municipios de la región montañosa y parte del norte.
Asimismo, la masa de aire frío provocará un ambiente ventoso durante este fin de semana en todo el estado de Sonora, con una ligera posibilidad de caída de aguanieve sobre los puntos más altos de la sierra.
Finalmente, se mantiene en vigilancia dos nuevos frentes fríos los cuáles ingresarán sobre el estado durante los días 17 y 19 de noviembre, mismos que reforzarán las condiciones anteriores. Las autoridades de Protección Civil recomiendan extremar precauciones ante el cambio brusco de temperaturas y mantenerse bien abrigado.
PRONÓSTICO PARA HOY 15 DE NOVIEMBRE EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo comenzó el día con una mínima de 16°C y una humedad del 55%. Para esta jornada se espera una máxima de 33°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas que podrían llegar a 55 km/h. El cielo se mantendrá despejado y no hay probabilidad de lluvia.
- Ciudad Obregón registró una mínima de 16°C y una humedad elevada del 85%. La temperatura máxima alcanzará los 34°C, acompañada de vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. El cielo permanecerá despejado y no se prevén precipitaciones.
- Nogales amaneció con 7°C y una humedad del 60%. Se espera una máxima de 25°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas fuertes de hasta 60 km/h. El cielo estará parcialmente nublado y existe una probabilidad de lluvia del 20%.
- San Luis Río Colorado inició la jornada con una mínima de 15°C y una humedad de 25%. La temperatura máxima será de 25°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas cercanas a los 50 km/h. El cielo estará parcialmente nublado y hay un 60% de probabilidad de precipitación.
- Navojoa registró una mínima de 16°C y una humedad del 85%. Se prevé una máxima de 34°C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. El cielo estará despejado y no hay probabilidad de lluvia.
- Agua Prieta amaneció con 8°C y una humedad del 60%. La máxima alcanzará los 27°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 50 km/h. El cielo se mantendrá mayormente despejado y no se esperan precipitaciones.
- Guaymas comenzó con una mínima de 16°C y una humedad del 85%. Para hoy se pronostica una máxima de 29°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de 40 km/h. El cielo estará despejado y no hay probabilidad de lluvia.