Clima en Sonora hoy 15 de noviembre: Llega frente frío al Estado; así estarán las temperaturas

Con base en el análisis de información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este sábado 15 de noviembre.

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), prevé que durante la tarde hoy y la madrugada del día domingo se mantenga el pronóstico de la aproximación e ingreso del frente frío No. 14 al noroeste del país.

Este sistema recorrerá el territorio sonorense y ocasionará un marcado descenso en las temperaturas con amaneceres de muy fríos a fríos sobre municipios de la región montañosa y parte del norte.

Asimismo, la masa de aire frío provocará un ambiente ventoso durante este fin de semana en todo el estado de Sonora, con una ligera posibilidad de caída de aguanieve sobre los puntos más altos de la sierra.

Finalmente, se mantiene en vigilancia dos nuevos frentes fríos los cuáles ingresarán sobre el estado durante los días 17 y 19 de noviembre, mismos que reforzarán las condiciones anteriores. Las autoridades de Protección Civil recomiendan extremar precauciones ante el cambio brusco de temperaturas y mantenerse bien abrigado.

PRONÓSTICO PARA HOY 15 DE NOVIEMBRE EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA