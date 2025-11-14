Anuncian Moto Fest 2025 en Navojoa

Navojoa vibrará este próximo 28 y 29 de noviembre con la nueva edición del Moto Fest, evento que arriba a su edición 2025 y el cual prevé una derrama económica de 10 millones de pesos y más de 20 mil asistentes.

Fueron autoridades municipales y representantes del Club Corsarios Navojoa, quienes dieron a conocer el evento, el cual tendrá su edición 2025, tomando como sede la Explanada del Gimnasio Municipal.

Yashin Beltrán, presidente del Club Corsarios, señaló que se trata de un evento completamente familiar, en el que se espera el arribo de motociclistas locales y foráneos, con una jornada de adrenalina y diversión, pero en el que se priorice la seguridad.

"Esperamos como en ediciones anteriores, que el evento atraiga a miles de visitantes y genere una importante derrama económica para la región, es uno de los eventos más esperados", describió.

Por parte del Ayuntamiento de Navojoa, fue el secretario de Desarrollo Económico, Félix Pablo Díaz Ávila, quien destacó que para esta edición se espera romper las expectativas del año pasado, en lo referente a asistencia, pero también en cuanto a derrama económica.

Para un mayor atractivo el MotoFest contará con la participación de agrupaciones musicales como el Gran Jefe, La Santísima Voladora, Las Víctimas del Dr. Cerebro, Mandrake & The Magic´s, entre otros más.

Durante el Moto Fest, se realizarán las tradicionales rodadas de convivencia, con una visita especial al Malecón de Huatabampito.

De igual forma, se anunció que se implementarán los operativos de vigilancia por parte de Seguridad Pública para garantizar la tranquilidad y mantener el saldo blanco.

DATO:

La edición 2024 del Moto Fest reunió a un total de 20 mil asistentes en Navojoa.