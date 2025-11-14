De Álamos a Florida: perritos rescatados inician una nueva vida

Gia, Canela y Josie, son tres perritos que fueron rescatados tiempo atrás por la Fundación Álamos Dog, brindándoles con ello una nueva esperanza de vida, sin embargo, su destino no se encontraba en México, sino en Estados Unidos, fueron adoptados por Jen, viajando hasta Florida para encontrar un nuevo hogar.

Judith Zavala, representante de Álamos Dog, definió como acciones que regresan la esperanza en la lucha por el bienestar animal, ya que durante la mañana del jueves, vinieron por ellos en avioneta al municipio de Álamos, trasladándolos a un nuevo hogar donde se reunirán con otros seis cachorritos más.

"Dejaron Álamos para comenzar su nueva vida en Florida. Gracias a David y Nancy por transportarlos, agradecemos a todos los que hacen esto posible, es un gran esfuerzo y trabajo de muchas personas, cada donación que recibimos ayuda a trabajar por el Bienestar Animal", mencionó.

Pero las historias de estos tres perritos, estuvieron marcadas en su momento por el abandono, la desnutrición y el maltrato, ya que fueron rescatados en condiciones críticas, víctimas incluso de violencia, sin embargo, gracias al amor que se les brindó, pudieron encontrar un nuevo hogar en el que se priorice su bienestar.

"Son historias que en su momento fueron distinguidas por la tristeza y el abandono, pero ahora, el cambio es radical, terminan en México con un final feliz y tendrán una nueva vida en Estados Unidos, en donde abunde el amor", agradeció.

Según la Fundación Álamos Dog, estas acciones dejan en claro que muchas personas siguen haciendo algo por el bienestar animal, promoviendo su cuidado, el bienestar y otorgándoles un hogar en el que puedan ser felices.

En Álamos los casos de abandono y maltrato hacia las mascotas han sido un tema recurrente en los últimos años, sin embargo, algunos ya se ven marcados por finales donde abunda la felicidad.