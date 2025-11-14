Nochebuenas empezarán a florecer

Inicia temporada de brindar mantenimiento a las plantas nochebuena que tengan guardadas desde la temporada pasada, esto con el objetivo de que en diciembre ya se tenga una flor con vida, recomendó Emma Fierro, directora de Huertos y Más.

Dijo que, si aún las conservan como parte del jardín o en alguna maceta, ya es tiempo de que la saquen para que se puedan asolear y que sientan el frescor de la mañana, aprovechando que ya se registran temperaturas heladas y asimismo la luz natural del sol registra una reducción.

"Entonces ahorita es tiempo de que las saquen, las despunten y que les den una fertilizada a su tierra para que empiece otra vez a echar hoja. Esa hoja de color que nosotros decimos es la flor de noche buena, no es la flor, son hojas. La flor son esas pequeñas bolitas que podemos ver en el centro. ya es tiempo de que las pongamos a 'semisol' o 'semisombra'. Me he encontrado gente que tiene noches buenas de dos, tres años", señaló Emma Fierro.

Además, dijo que mientras la nochebuena florece otras tantas plantas y árboles empiezan su proceso de hibernación y que se deben identificar cuáles son las que no resisten los fríos que llegan en invierno.

"Por ejemplo, los amores por un rato portulaca, que también se le llama al amor por un rato, y la verdolaga de jardín no resisten el frío; entonces, si ustedes ven que se ve secó, que se está marchitando, no es otra cosa que la planta ya cumplió su ciclo de vida. La novia o reina del sol igual en invierno se pierde, pero su semilla queda en el suelo y el año siguiente va a volver a brotar, van a volver a nacer", explicó la directora de Huertos y Más, resaltando que lo importante es cuidar que la tierra se mantenga fértil y bien cuidada.