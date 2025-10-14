  • 24° C
¡Tómala! Cae en Ciudad Obregón el Premio Mayor de la Lotería Nacional. Chéquele

Si tiene el numerito de la suerte, pues lléguele y revise la lista que aquí le compartimos, para que vea si fue el afortunado ganador

Oct. 14, 2025
La noche de este martes 14 de octubre de 2025 se celebró el Sorteo Mayor número 3988 de la Lotería Nacional; se sortearon 21 millones de pesos en 3 series y hoy te decimos qué serie fue la ganadora.

Las esferas con los números empezaron a girar en las tómbolas, y el "niño gritón" clamó a los cuatro vientos el número ganador: 41788.

imagen-cuerpo

Lo que más llamó la atención es que una de las series con estos dígitos cayó en Ciudad Obregón, Sonora, por lo que quien tenga el completo o un "cachito" o vigésimo, ya se sacó un buen billete.

Y cómo no pegar de brincos, si esta lanita les caerá "como anillo al dedo", ya que a como están las cosas, bueno, quizá le reste para saldar deudas, salir de viaje, estudiar o simplemente darse un gusto, ya que ahora sí tendrá suficiente para no estar "con el santo en la boca", pensando que gastó de más.

Ahora que si no se llevó el "premio gordo", bueno, quizá le atinó a otros premios que en nada cae mal.

Así que quien compró su boleto para participar, aquí le dejaremos el enlace para que CHEQUE LOS RESULTADOS AQUÍ: https://diariodelyaqui.mx/resultados-loteria

Edel Osuna
