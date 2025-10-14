Aumentan reportes por abejas en Navojoa; escuelas con mayor presencia

Hasta 10 llamados semanales por presencia de abejas se registran en Navojoa; sin embargo, por lo menos en dos de ellos se ve la necesidad de intervenir por el riesgo que representa, siendo las escuelas las zonas con mayor presencia, explicó Edmundo Valdez Reyes, titular de Bomberos y Protección Civil.

Dio a conocer que en las últimas semanas, se ha observado un incremento en la presencia de abejas, sobre todo en las escuelas, en el que en tejabanes o en botes de basura, se ha detectado enjambres, por lo que los llamados han incrementado.

"Estamos atendiendo por lo menos dos escuelas por semana, la prioridad es donde se aglomera una alta cantidad de personas, como en este caso, las escuelas, en el que exista el riesgo de lesionados", abundó.

Valdez mencionó que no se trata de un tema exclusivo de Navojoa, al haberse reportado un incremento significativo en toda la región, en el que se han presentado algunos lesionados por picaduras.

"Si se han presentado lesionados, esto es porque en la mayoría de los casos les coloca humo o les tira con palos, lo que significa que las abejas se sientan agredidas y también responden", consideró.

Durante la última semana en Navojoa, por lo menos tres planteles educativos tomaron la decisión de suspender temporalmente sus clases ante la presencia de abejas, como una medida para evitar que el alumnado estuviera en riesgo.

"Invitarlos a ser tolerantes, el rol de la abeja es muy importante en el ecosistema, sobre todo cuando no representa un riesgo inminente, no todas vienen a quedarse o hacer colmenas; ante cualquier amenaza, no duden en reportarlo al 911", culminó.