  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
Sonora

Alumnos de Cobach clasifican para la 35ª Olimpiada Nacional de Biología

Estos serán los encargados de representar a Sonora en la etapa nacional, que se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre en Oaxaca

Oct. 14, 2025
Karyme Guadalupe Soto Acedo y Carlos Gabriel Vega Acosta, obtuvieron los primeros lugares en la Olimpiada Sonorense de Biología
Los estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), Karyme Guadalupe Soto Acedo y Carlos Gabriel Vega Acosta, obtuvieron los primeros lugares en la Olimpiada Sonorense de Biología y fueron seleccionados para integrar la delegación que representará a Sonora en la 35ª Olimpiada Nacional de Biología 2025.

Karyme Guadalupe, del Plantel Jesús Guillermo Careaga Cruz, y Carlos Gabriel, del Plantel Nogales 1, compartirán representación con Alexa Urías Haro (Colegio Muñoz) y Lizbeth López Martínez (Cecytes Hermosillo 3), quienes también resultaron ganadoras en la fase estatal del certamen, organizado por la Universidad de Sonora (Unison).

RECONOCIMIENTO

El director general del Cobach, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, felicitó a los jóvenes por su dedicación y talento, destacando que serán los encargados de representar a Sonora en la etapa nacional, que se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre en la ciudad de Oaxaca.

Rosas Burgos explicó que los estudiantes superaron diversas etapas del proceso selectivo estatal, que incluyó exámenes en línea y presenciales, demostrando su dominio en el área de las ciencias biológicas. La Olimpiada Nacional de Biología es convocada por la Academia Mexicana de Ciencias con el propósito de fomentar el interés y la difusión del conocimiento científico entre los jóvenes de nivel medio superior.

El titular del Cobach extendió una felicitación especial a la alumna Yumen González Córdova, del Plantel Jesús Guillermo Careaga Cruz, por su destacada participación al obtener el segundo lugar en la etapa estatal.

Luis Flores
Luis Flores

Egresado de mercadotecnia y negocios en la UTS, coeditor web con experiencia en temas como economía y agricultura.

