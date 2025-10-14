Festival Cultural Álamos Pueblo Mágico 2025: Su Majestad La Brissa, Los Apson y más artistas invitados

El H. Ayuntamiento de Álamos, encabezado por el presidente municipal Samuel Borbón, anunció que los días 17, 18 y 19 de octubre de 2025 se llevará a cabo una nueva edición del Festival Cultural Álamos Pueblo Mágico, uno de los eventos más esperados en el sur de Sonora.

La Plaza de Armas y sus alrededores serán el corazón del festival, donde locales y visitantes podrán disfrutar de una amplia cartelera artística y durante tres días, la llamada Ciudad de los Portales se convertirá en el epicentro de la música, el arte y la tradición, con actividades gratuitas para toda la familia.

CARTELERA DEL FESTIVAL CULTURAL ÁLAMOS PUEBLO MÁGICO 2025

La inauguración será el viernes 17 de octubre a las 17:00 horas con una exposición de pinturas y esculturas en La Alameda, acompañada por la música de la banda municipal juvenil Real de Álamos.

Más tarde, el talento regional de Sentimiento Mexicano ITSON Campus Navojoa Sur y el grupo Nechxus calentarán el ambiente antes de la presentación estelar de Los Apson, quienes a las 22:00 horas llenarán de nostalgia y romanticismo la primera noche del festival.

El sábado 18 la agenda continúa con talleres de repostería, bordado y mixología en espacios como Teresita´s, la Biblioteca Pública y Le Bleu, ideales para quienes buscan aprender algo nuevo.

Por la noche, la música tomará nuevamente la Plaza de Armas con las presentaciones de The Charlie´s (20:00 h), Grupo Morbo (21:00 h), Los Parranderos de la Sierra (22:00 h) y Los Hijos de Barrón (23:00 h), en una jornada que promete mantener a todos bailando hasta la medianoche.

Para cerrar con broche de oro, el domingo 19 de octubre el escenario principal vibrará con la presencia de Su Majestad La Brissa, de Juan Leyva, quien hará retumbar el lugar con éxitos como "La Colaless", "Teléfono Ocupado" y "Bota la Bata".

Antes de su actuación, el público podrá disfrutar de Los del Río (19:00 h) y Los Grandes del Compa Chalo (20:00 h).

Con esta octava edición, Álamos reafirma su esencia como un Pueblo Mágico lleno de cultura, historia y alegría, invitando a todos a vivir un fin de semana irrepetible en el corazón de Sonora.