Clima en Sonora hoy, 14 de octubre: ¿Cuándo llega el nuevo frente frío que ayudará a bajar las temperaturas?

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy, martes 14 de octubre. Este informe está basado en datos del Servicio Meteorológico Nacional y otras fuentes oficiales.

La dependencia destacó que se esperan cambios significativos en las condiciones climáticas de Sonora durante los próximos días.

LLUVIAS LIGERAS Y UN FRENTE FRÍO

De acuerdo con el pronóstico, el ingreso de humedad proveniente de la corriente en chorro subtropical, en combinación con una vaguada en altura, provocará nublados dispersos y lluvias ligeras (entre 5 y 10 mm) principalmente sobre las regiones noreste y oriente del estado.

Además, se anticipa que un nuevo frente frío ingresará el jueves 16 de octubre, lo que ocasionará un descenso en las temperaturas, especialmente en los municipios ubicados en la región serrana, donde se prevén amaneceres muy frescos. Este sistema frontal también generará rachas de viento de entre 40 y 60 km/h en gran parte del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

A continuación, el panorama general de este martes en las principales ciudades de Sonora:

Hermosillo : Mínima de 19°C y máxima de 31°C , humedad del 95%, cielos mayormente despejados y 0% de probabilidad de lluvia . Vientos de hasta 40 km/h.

: Mínima de 19°C y máxima de , del 95%, cielos mayormente despejados y 0% de probabilidad de . Vientos de hasta 40 km/h. Ciudad Obregón : Mínima de 21°C y máxima de 33°C , humedad del 90%. Cielos despejados, sin lluvias previstas, y rachas de viento de hasta 40 km/h.

: Mínima de 21°C y máxima de , del 90%. Cielos despejados, sin lluvias previstas, y rachas de viento de hasta 40 km/h. Nogales: Mínima de 12°C y máxima de 23°C, con 20% de probabilidad de precipitación. Vientos con rachas de hasta 50 km/h.

San Luis Río Colorado : Mínima de 17°C y máxima de 29°C , sin probabilidad de lluvia . Vientos de hasta 40 km/h.

: Mínima de 17°C y máxima de , sin probabilidad de . Vientos de hasta 40 km/h. Navojoa : Mínima de 22°C y máxima de 34°C , cielos mayormente despejados y 0% de probabilidad de lluvia , con vientos de hasta 40 km/h.

: Mínima de 22°C y máxima de , cielos mayormente despejados y 0% de probabilidad de , con de hasta 40 km/h. Agua Prieta : Mínima de 14°C y máxima de 27°C , humedad del 80%, 25% de probabilidad de lluvia . Rachas de viento de hasta 40 km/h.

: Mínima de 14°C y máxima de , del 80%, 25% de probabilidad de . Rachas de viento de hasta 40 km/h. Guaymas: Mínima de 22°C y máxima de 30°C, con cielos parcialmente nublados, 60% de probabilidad de precipitación y vientos fuertes de hasta 60 km/h.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de medios oficiales y tomar precauciones ante posibles lluvias, cambios bruscos de temperatura y rachas de viento, especialmente en zonas montañosas y costeras.