Sonora

Álamos, sin impacto grave tras las lluvias

Según Protección Civil Municipal, el reporte oficial fue de 105 milímetros durante el fin de semana

Oct. 14, 2025
Luego de las lluvias registradas el fin de semana en Álamos, que provocaron el cierre temporal de caminos y carreteras ante acumulados de hasta 105 milímetros, se realizarán recorridos de supervisión para confirmar o descartar posibles daños.

Cristian Gastélum, director de Protección Civil en Álamos, informó que hasta el momento no se han confirmado impactos en viviendas ni familias en condición de riesgo por el paso de las lluvias; sin embargo, se estarán visitando las zonas vulnerables para revisar las condiciones actuales.

Dijo que el impacto de las lluvias provocó el cierre momentáneo de caminos, como en el arroyo de Techobampo, que dejó incomunicada a la comunidad, pero que posteriormente se normalizó.

"Ahorita no tenemos reportes confirmados sobre daños en casas caídas, sólo los arroyos crecidos. Estamos hablando de más de 100 comunidades que tiene Álamos y en donde podrían confirmarse afectaciones con el paso de los días", mencionó.

El titular de Protección Civil enfatizó que Álamos fue uno de los municipios del sur de Sonora que registró mayor cantidad de lluvia ante los efectos climáticos de "Raymond", lo cual, por fortuna, no dejó pérdidas humanas.

Entre los reportes que recibió Protección Civil durante las lluvias, se incluyen algunos vehículos arrastrados por el agua al intentar cruzar los arroyos, pero sin consecuencias mayores

Édgar Coronado
Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico con una amplia experiencia en la creación de reportajes periodísticos, fotorreportajes y contenido gráfico para prensa escrita. Inicié mi trayectoria en 2015, cubriendo notas y reportajes deportivos, y editando contenido para redes sociales y páginas web.

