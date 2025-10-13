Navojoa en segundo lugar con más muerte por rickettsia

Navojoa se encuentra en segundo lugar en Sonora por muertes registradas a causa de la rickettsia en lo que va de este 2025, estadística que incrementó durante la última semana, al registrarse un nuevo fallecimiento y contabilizar seis en total en lo que va del año.

Así lo revela el último Informe Epidemiológico Semanal de Rickettsiosis, presentado por la Secretaria de Salud de Sonora, el cual reveló que en la semana 40, la cual comprende del 28 de septiembre al 4 de octubre de este año, hubo dos nuevos fallecimientos en Sonora, uno de ellos en Navojoa.

Este año, Navojoa acumula un total de 10 casos confirmados por rickettsia, entre los cuales, cuatro de ellos fueron casos no fatales, mientras que seis de ellos terminaron en deceso, lo que representa que la letalidad para el municipio a causa de la enfermedad es del 60 por ciento.

El municipio se encuentra solo por debajo de Hermosillo con más muertes a causa de rickettsia, al registrarse en la capital del Estado un total de siete muertes, por seis que se han contabilizado en Navojoa.

En lo que respecta al resto de los municipios de la región, se encuentra Benito Juárez, el cual presenta tres casos que han terminado en defunción, así como Etchojoa, con cinco casos en el que todos los enfermos han perdido la vida, además de Álamos y Huatabampo con un caso cada uno.

El 2024, según cifras de la Secretaría de Salud, Navojoa cerró el año con un total de 14 contagios de la enfermedad, 6 de ellos casos no fatales y 8 muertes asociadas al padecimiento, una cifra mayor a la que se presenta en la actualidad.