  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 13 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Navojoa en segundo lugar con más muerte por rickettsia

La letalidad en el municipio se encuentra al 60 por ciento; van seis muertes en 10 casos confirmados

Oct. 13, 2025
Navojoa en segundo lugar con más muerte por rickettsia

Navojoa se encuentra en segundo lugar en Sonora por muertes registradas a causa de la rickettsia en lo que va de este 2025, estadística que incrementó durante la última semana, al registrarse un nuevo fallecimiento y contabilizar seis en total en lo que va del año.

Así lo revela el último Informe Epidemiológico Semanal de Rickettsiosis, presentado por la Secretaria de Salud de Sonora, el cual reveló que en la semana 40, la cual comprende del 28 de septiembre al 4 de octubre de este año, hubo dos nuevos fallecimientos en Sonora, uno de ellos en Navojoa.

Este año, Navojoa acumula un total de 10 casos confirmados por rickettsia, entre los cuales, cuatro de ellos fueron casos no fatales, mientras que seis de ellos terminaron en deceso, lo que representa que la letalidad para el municipio a causa de la enfermedad es del 60 por ciento.

El municipio se encuentra solo por debajo de Hermosillo con más muertes a causa de rickettsia, al registrarse en la capital del Estado un total de siete muertes, por seis que se han contabilizado en Navojoa.

En lo que respecta al resto de los municipios de la región, se encuentra Benito Juárez, el cual presenta tres casos que han terminado en defunción, así como Etchojoa, con cinco casos en el que todos los enfermos han perdido la vida, además de Álamos y Huatabampo con un caso cada uno.

El 2024, según cifras de la Secretaría de Salud, Navojoa cerró el año con un total de 14 contagios de la enfermedad, 6 de ellos casos no fatales y 8 muertes asociadas al padecimiento, una cifra mayor a la que se presenta en la actualidad.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Descarta Ayuntamiento de Navojoa incrementos al predial
Sonora

Descarta Ayuntamiento de Navojoa incrementos al predial

Octubre 13, 2025

La prioridad del alcalde es cuidar la economía familiar, pronunció la tesorera, María del Rosario Santiago Vizcarra

Sonora enviará ayuda a Veracruz
Sonora

Sonora enviará ayuda a Veracruz

Octubre 13, 2025

El DIF Sonora, instaló un centro de acopio para apoyar a las familias que quedaron devastadas por las intensas lluvias e inundaciones

Son casi 700 mil trabajadores los que podrán solicitar vivienda
Sonora

Son casi 700 mil trabajadores los que podrán solicitar vivienda

Octubre 13, 2025

Esperan que las primeras viviendas del Bienestar se estén entregando a partir de enero del próximo año, en la capital del Estado.