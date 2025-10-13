  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 13 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Sonora enviará ayuda a Veracruz

El DIF Sonora, instaló un centro de acopio para apoyar a las familias que quedaron devastadas por las intensas lluvias e inundaciones

Oct. 13, 2025
Este lunes autoridades de gobierno estatal, entre ellos, personal de DIF Sonora, procedieron a recorrer comunidades del municipio de Guaymas y Empalme en entre otros, donde por el crecimiento de los arroyos se registraron algunas afectaciones, y acudieron con la finalidad de analizar la gravedad de la situación
Este lunes autoridades de gobierno estatal, entre ellos, personal de DIF Sonora, procedieron a recorrer comunidades del municipio de Guaymas y Empalme en entre otros, donde por el crecimiento de los arroyos se registraron algunas afectaciones, y acudieron con la finalidad de analizar la gravedad de la situación

Autoridades el gobierno del Estado, iniciaron recorridos por las zonas afectadas a consecuencia de las recientes lluvias para la evaluación de daños y trazar la estrategia de apoyo que se le brindará a la ciudadanía, mientras tanto, el DIF Sonora, instaló centro de acopio para apoyar a las familias del Estado de Veracruz, quienes quedaron devastadas por las intensas lluvias e inundaciones.

Este lunes autoridades de Gobierno Estatal, entre ellos, personal de DIF Sonora, recorrieron comunidades del municipio de Guaymas y Empalme en entre otros, donde por el crecimiento de los arroyos se registraron algunas afectaciones, y acudieron con la finalidad de analizar la gravedad de la situación.

Si bien por el momento el DIF Sonora se encuentra recaudando víveres para las familias veracruzanas, dijo que de igual forma tendrán una estrategia más focalizada para Sonora una vez se tengan los resultados de los daños.

Respecto al caso de Veracruz, hasta el momento el Gobierno Federal ha calificado su situación como una de las peores tragedias registradas en México durante este 2025 en México a causa de las intensas lluvias e inundaciones, y derivado de esto, las autoridades han comenzado las tareas de limpieza y el censo de número de afectados, mientras la población continúa buscando a personas desaparecidas y reportando graves daños.

Aunado a lo anterior, fue que el gobierno del estado a través de DIF Sonora, instaló un centro de acopio en la capital de estado, para invitar a la comunidad en general a donar alimentos no perecederos como latas de comida, arroz, frijol, azúcar, aceite, entre otros, así como artículos de limpieza por ejemplo: escoba, trapeador, detergente, cloro, papel sanitario, desinfectante.

También esperan donativos de artículos de higiene personal como jabón, desinfectante, pasta dental, cepillo, shampoo y crema corporal, y productos para bebés como biberones, toallas húmedas y pañales de todas las edades.

La ubicación del centro de acopio es en DIF Sonora en bulevar Luis Encinas y Calle Monteverde, y en el resto del Estado pueden acudir a DIF Municipal, de ocho de la mañana a ocho de la noche, y hasta el momento no han indicado la fecha en que finalizará la colecta de estos donativos.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Son casi 700 mil trabajadores los que podrán solicitar vivienda
Sonora

Son casi 700 mil trabajadores los que podrán solicitar vivienda

Octubre 13, 2025

Esperan que las primeras viviendas del Bienestar se estén entregando a partir de enero del próximo año, en la capital del Estado.

Este martes se regularizan clases en Sonora
Sonora

Este martes se regularizan clases en Sonora

Octubre 13, 2025

No hay daños mayores en las escuelas, solo tienen registradas situaciones menores, las cuales han sido atendidas

Sonora sin afectaciones por aranceles
Sonora

Sonora sin afectaciones por aranceles

Octubre 13, 2025

En el Estado hay plantas innovadoras, reconocidas a nivel global, y que muchas de ellas cuentan con corporativos en otros países