Sonora enviará ayuda a Veracruz

Autoridades el gobierno del Estado, iniciaron recorridos por las zonas afectadas a consecuencia de las recientes lluvias para la evaluación de daños y trazar la estrategia de apoyo que se le brindará a la ciudadanía, mientras tanto, el DIF Sonora, instaló centro de acopio para apoyar a las familias del Estado de Veracruz, quienes quedaron devastadas por las intensas lluvias e inundaciones.

Este lunes autoridades de Gobierno Estatal, entre ellos, personal de DIF Sonora, recorrieron comunidades del municipio de Guaymas y Empalme en entre otros, donde por el crecimiento de los arroyos se registraron algunas afectaciones, y acudieron con la finalidad de analizar la gravedad de la situación.

Si bien por el momento el DIF Sonora se encuentra recaudando víveres para las familias veracruzanas, dijo que de igual forma tendrán una estrategia más focalizada para Sonora una vez se tengan los resultados de los daños.

Respecto al caso de Veracruz, hasta el momento el Gobierno Federal ha calificado su situación como una de las peores tragedias registradas en México durante este 2025 en México a causa de las intensas lluvias e inundaciones, y derivado de esto, las autoridades han comenzado las tareas de limpieza y el censo de número de afectados, mientras la población continúa buscando a personas desaparecidas y reportando graves daños.

Aunado a lo anterior, fue que el gobierno del estado a través de DIF Sonora, instaló un centro de acopio en la capital de estado, para invitar a la comunidad en general a donar alimentos no perecederos como latas de comida, arroz, frijol, azúcar, aceite, entre otros, así como artículos de limpieza por ejemplo: escoba, trapeador, detergente, cloro, papel sanitario, desinfectante.

También esperan donativos de artículos de higiene personal como jabón, desinfectante, pasta dental, cepillo, shampoo y crema corporal, y productos para bebés como biberones, toallas húmedas y pañales de todas las edades.

La ubicación del centro de acopio es en DIF Sonora en bulevar Luis Encinas y Calle Monteverde, y en el resto del Estado pueden acudir a DIF Municipal, de ocho de la mañana a ocho de la noche, y hasta el momento no han indicado la fecha en que finalizará la colecta de estos donativos.