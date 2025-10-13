Este martes se regularizan clases en Sonora

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora, Froylán Gámez Gamboa, informó que los planteles no tienen un daño mayor derivado de estas lluvias en estos días y dijo que se han mantenido en contacto con algunos alcaldes por las situaciones particulares, principalmente del Valle de Guaymas, donde los arroyos han crecido.

Indicó que en el caso mencionado, sí tomaron la decisión de tener la tolerancia de que no se llevarán a cabo las clases, mismo caso que en Cananea y que hicieron lo propio con el alcalde de Nogales, donde se pidió evaluar.

"Pedimos que se determinara que donde no hubiera las condiciones para acceder a las escuelas, no porque tuvieran un daño, sino por las crecidas de los arroyos o los encharcamientos, pues no se llevaran las clases para no tener ningún incidente o algún accidente que lamentar", señaló Gámez Gamboa.

El funcionario resaltó que no hay daños mayores en las escuelas, solo tienen registradas situaciones menores, las cuales han sido atendidas. "Me reportaban en el municipio de Cananea alguna falla eléctrica que ya estamos atendiendo y no llevamos las clases a cabo".

Asimismo, dijo que en el Valle de Guaymas no hay acceso por el arroyo Las Guásimas donde tampoco se llevaron clases, pero quedarán en espera de los reportes e información para poder actuar de manera correcta como secretaría, pero no habrá una suspensión mayor y tampoco una disminución en la matrícula de la asistencia.

"Para este martes se van a regularizar las clases, salvo si hay necesidad de seguir atendiendo algunas cuestiones, si no han bajado los arroyos, pues seguiríamos con esta tolerancia de que no se acuda a las clases e igual de ser necesario de que continúen algunos albergues, pues también tener ahí la tolerancia de que se establezca este puente con las personas, de que estén permaneciendo en nuestras escuelas para que tengan la seguridad ante cualquier cuestión que afecte su integridad", puntualizó el secretario de la SEC.