Sonora

Descarta Ayuntamiento de Navojoa incrementos al predial

La prioridad del alcalde es cuidar la economía familiar, pronunció la tesorera, María del Rosario Santiago Vizcarra

Oct. 13, 2025
El Ayuntamiento de Navojoa descartó un posible aumento al impuesto predial para el año 2026, en el que aseguró, se priorizará la economía de las familias navojoenses, manteniendo los mismos parámetros que en el presente año.

Fue la titular de la Tesorería Municipal, María del Rosario Santiago Vizcarra, quien dio a conocer que el Ayuntamiento no contempla el presentar una nueva propuesta para el próximo año, por lo que el incremento al predial sería del cero por ciento.

Explicó que esta decisión fue solicitada por el alcalde Jorge Elías Retes, quien habría dado la indicación de cuidar la economía de los navojoenses.

"El próximo año 2026, cero por ciento de incremento en el Predial; no presentaremos ninguna propuesta de aumento. El alcalde Jorge Alberto Elías Retes ha sido muy claro en su instrucción de cuidar la economía de las familias", argumentó.

La tesorera municipal explicó que actualmente se trabaja en la elaboración de la Ley de Ingresos 2026, la cual buscará fortalecer los beneficios para los sectores más vulnerables del municipio.

"Estamos pensando en nuestros adultos mayores, nuestras viudas, viudos, madres solteras, para nuestros hermanos que tienen alguna discapacidad, con previa aprobación y autorización de Cabildo, este noviembre próximo", adelantó.

Cabe destacar que los incrementos al predial presentados este 2025, habían presentado una ola de críticas por parte del sector ciudadano este año, quienes consideraron la medida como un impacto a la estabilidad familiar.

