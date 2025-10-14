Sonora tendrá presupuesto federal para carreteras

En el presupuesto federal para el ejercicio fiscal del próximo año se tiene contemplado destinar recurso para continuar la carretera Guaymas – Chihuahua, pero falta la aprobación del Congreso de la Unión, informó Juan Carlos Fuentes, subsecretario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Dicha obra se proyectó con el objetivo de mejorar la conectividad regional y el desarrollo en Sonora, la cual también impactaría en el tema de economía al contar con una mejor movilidad y traslados de mercancías, así como el tema turístico al brindar un viaje más seguro a quienes deseen visitar el Estado.

De acuerdo al proyecto anunciado en el 2024, se contó con una inversión de mil 520 millones de pesos principalmente en tres tramos carreteros que comprenden San Marcial-Hermosillo/Yécora, Tesopaco-Nuri y La Quema-Entronque San Nicolás, que impulsarán el turismo de estas zonas y facilitará el comercio hacia el puerto de Guaymas para salir hacia los países asiáticos.

Respecto a la carrera carretera Bavispe-Casas Grandes, Juan Carlos Fuentes, dijo que sí se ha estado avanzando en la obra y resaltó que esta será la primera carretera que será inaugurada por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado.

"Traemos cinco frentes de trabajo, estamos divididos por tramos, tanto del lado de Sonora como del lado de Chihuahua, y tenemos ahorita un avance de cerca del 50 por ciento, ahorita ya todos los frentes están iniciados y esperamos terminarlo en diciembre la carretera primera", expresó el subsecretario SICT.

Por otra parte, el funcionario señaló que en México se requiere que se construya con responsabilidad social, respeto ambiental y visión de futuro, por lo cual continuarán impulsando mecanismos que fortalezcan la participación del sector privado en los proyectos públicos, garantizando procesos justos, transparentes y con piso parejo para todas las empresas.