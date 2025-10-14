Modernizan punto de revisión militar en Querobabi

El punto de revisión militar de Querobabi se encuentra pasando por una etapa de modernización tecnológica para hacer el tránsito más ágil y para brindar mejores resultados, pero sí está funcionando al cien por ciento, informó el general Brigadier de Estado Mayor, José Manuel Guevara Castillo, quien tomó protesta este martes como comandante interino de la Cuarta Zona Militar, con sede en Hermosillo.

Este punto se ubica rumbo a la carretera de Nogales, donde se realizan inspecciones militares a todo tipo de vehículo, es decir, no solo los de carga, transporte de personal o turístico, sino también a los vehículos particulares.

"Se está modernizando la tecnología para hacerlo más ágil y para dar mejores resultados y a la vez también se regresarán menores molestias a la población, porque sabemos que es un poco molesto para algunas personas, pero esta modernización es por la seguridad de todo el mundo. Se están cambiando por rayos X de última generación", indicó Guevara Castillo.

También, expuso que la conclusión del trabajo depende de la empresa contratada para realizarlo, pero señaló que se contempla concluir probablemente en un mes debido a que se trata de una fase de reemplazo, instalación y capacitación. "Ya se está trabajando en ello, y de acuerdo con el diagnóstico que tiene el puesto de control sigue funcionando a plena capacidad porque se tiene equipos instalados que están funcionando".

Luego de su toma de protesta, el comandante interino de la Cuarta Zona Militar, dijo que llega a sumar en lo que se está trabajando y señaló que ya hay una estrategia, considerando que está funcionando bien comparado con el año pasado.

"Hay muchas cosas que hacer porque es una ciudad grande, una ciudad muy dinámica que tiene tiene muchos sectores, y una la economía es muy fuerte que demanda mucha seguridad, mucho movimiento de gente, pero estaremos atentos y estaremos colaborando en todo lo que hay que hacer con todos los sectores de la sociedad sonorense"

El general Brigadier de Estado Mayor, José Manuel Guevara Castillo, afirmó que mientras esté en el cargo, estarán trabajando con todas las autoridades de cada orden de gobierno y los sectores de la población, sumando con todos y cada uno.