Más de 1,500 inscritos para Trote Amistoso en Navojoa

Más de 1,500 corredores son los que se han inscrito a la próxima ruta del Trote amistoso, programado para el domingo 19 de octubre en Navojoa y que lleva como lema "Corriendo contra el Cáncer".

Según el Comité Organizador, esta jornada se realiza con la finalidad de promover la actividad física y prepararse rumbo al Maratón Internacional de Hermosillo 2025, a desarrollarse en diciembre próximo, sin embargo, en la sede de Navojoa, se ha tenido un alto interés por participar.

En esta edición, precisaron que la carrera será con causa, al invitar a los participantes a realizar el donativo de un kilo de ayuda de manera voluntaria, en el que el beneficio será para el Banco de Alimentos Navojoa.

"La salida y llegada a la meta se mantiene desde Palacio Municipal como se estableció desde un inicio, se acordó en los últimos días un ajuste para las distancias de 5 y 10 kilómetros, la cual en lugar de bajar por la avenida José María Morelos, será hasta la avenida Mariano Abasolo, la distancia de 3 kilómetros queda igual a la establecida desde un inicio", informaron.

Pero también, reiteraron que el trote contará con música en vivo en la ruta, medallas especiales a los finalistas y rifas entre todos los participantes.

A todos los interesados, comentaron que podrán revisar el mapa de ruta publicado en las redes sociales del Maratón Internacional de Hermosillo, mientras que la entrega de número será el día sábado 18.

"Se está trabajando en la logística para el buen desarrollo del trote, mayor seguridad a las y los participantes, así como una mejor experiencia para quienes vivirán este recorrido de sana convivencia y fiesta por las calles de Navojoa", concluyeron.

DATO:

Las inscripciones continúan abiertas y de forma gratuita en www.maratonhermosillo.com.