  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Más de 1,500 inscritos para Trote Amistoso en Navojoa

Se desarrollará este domingo con el lema "Corriendo contra el Cáncer"

Oct. 14, 2025
Más de 1,500 inscritos para Trote Amistoso en Navojoa

Más de 1,500 corredores son los que se han inscrito a la próxima ruta del Trote amistoso, programado para el domingo 19 de octubre en Navojoa y que lleva como lema "Corriendo contra el Cáncer".

Según el Comité Organizador, esta jornada se realiza con la finalidad de promover la actividad física y prepararse rumbo al Maratón Internacional de Hermosillo 2025, a desarrollarse en diciembre próximo, sin embargo, en la sede de Navojoa, se ha tenido un alto interés por participar.

En esta edición, precisaron que la carrera será con causa, al invitar a los participantes a realizar el donativo de un kilo de ayuda de manera voluntaria, en el que el beneficio será para el Banco de Alimentos Navojoa.

"La salida y llegada a la meta se mantiene desde Palacio Municipal como se estableció desde un inicio, se acordó en los últimos días un ajuste para las distancias de 5 y 10 kilómetros, la cual en lugar de bajar por la avenida José María Morelos, será hasta la avenida Mariano Abasolo, la distancia de 3 kilómetros queda igual a la establecida desde un inicio", informaron.

Pero también, reiteraron que el trote contará con música en vivo en la ruta, medallas especiales a los finalistas y rifas entre todos los participantes.

A todos los interesados, comentaron que podrán revisar el mapa de ruta publicado en las redes sociales del Maratón Internacional de Hermosillo, mientras que la entrega de número será el día sábado 18.

"Se está trabajando en la logística para el buen desarrollo del trote, mayor seguridad a las y los participantes, así como una mejor experiencia para quienes vivirán este recorrido de sana convivencia y fiesta por las calles de Navojoa", concluyeron.

DATO:

Las inscripciones continúan abiertas y de forma gratuita en www.maratonhermosillo.com.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Modernizan punto de revisión militar en Querobabi
Sonora

Modernizan punto de revisión militar en Querobabi

Octubre 14, 2025

Esta etapa de modernización tecnológica es con el objetivo de hacer el tránsito más ágil y para brindar mejores resultados

Alumnos de Cobach clasifican para la 35ª Olimpiada Nacional de Biología
Sonora

Alumnos de Cobach clasifican para la 35ª Olimpiada Nacional de Biología

Octubre 14, 2025

Estos serán los encargados de representar a Sonora en la etapa nacional, que se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre en Oaxaca

Sonora tendrá presupuesto federal para carreteras
Sonora

Sonora tendrá presupuesto federal para carreteras

Octubre 14, 2025

En el 2024, se contó con una inversión de mil 520 millones de pesos, principalmente en tres tramos carreteros