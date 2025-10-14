CMIC Sonora cuenta con comisión mixta regional

De las 44 delegaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en México, solo 33 delegaciones, entre ellas Sonora, ya han instalado la comisión mixta regional SICT-CMIC, catalogado como algo histórico, y las cámaras restantes están en fecha de firma, indicó Jorge Aguirre Robles, vicepresidente de Infraestructura de Comunicaciones en la CMIC.

Estas comisiones entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la CMIC, tienen como objetivo principal fortalecer la coordinación y colaboración entre el sector público y privado para impulsar proyectos de infraestructura, atender necesidades específicas de la región y mejorar la capacitación laboral.

"Este es un hito histórico para nuestra cámara, y otro ejemplo de ello es el convenio de colaboración entre la CIF y la CMIC para integrar las comisiones mixtas de trabajo y con esto buscamos en conjunto a favor de la calidad de las obras, la especialización de talento y la capacitación de los trabajadores. Se trata de un acuerdo de colaboración que marca un antes y un después", detalló Aguirre Robles.

Explicó que los beneficios de esta iniciativa son claros en términos de formación de especialización del capital humano del sector y también una mayor eficiencia gracias a las aportaciones del Centro de Ingeniería de Costos de la CMIC, lo cual genera mayor competitividad y calidad en infraestructura.

El vicepresidente de Infraestructura de Comunicaciones en la CMIC, destacó que basado en lo anterior, su propuesta es que los recursos se coloquen donde están las prioridades, que comparten conocimiento y experiencias, además de adoptar las mejores prácticas y fortalecer a la industria.