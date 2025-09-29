Tendrá Álamos campaña de donación de sangre

Álamos tendrá este 30 de septiembre y 1 de octubre una campaña de donación voluntaria de sangre, el cual tendrá como sede las instalaciones del IMSS-Bienestar, en el que el objetivo es que se promueve la cultura de la donación altruista, con lo que se pueda seguir salvando vidas.

Para ello, personal del Hospital Comunitario de Álamos realizaron un conversatorio con funcionarios del Ayuntamiento sobre la importancia de fomentar una cultura de donación voluntaria de sangre y externar la invitación a la comunidad.

En él, resaltaron los principales beneficios de donar sangre son como lo son la estimulación en la producción de células sanguíneas, la mejora en la circulación y el flujo sanguíneo, además de representar una oportunidad de conocer el estado de salud del donante, ya que los estudios preliminares son gratuitos.

Pidieron desde el Ayuntamiento el invitar a la comunidad a sumarse a la campaña, la cual tendrá un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en el IMSS Bienestar Álamos.

Los requisitos para poder donar, explicaron que son el tener entre 18 y 65 años, contar con un peso mínimo de 50 kilos y un adecuado estado de salud, así como presentar identificación oficial, guardar un ayuno mínimo de seis horas y no haber consumido medicamentos en los últimos siete días ni alcohol en las últimas 48 horas.

Otras de las indicaciones es no haberse sometido recientemente a procedimientos dentales, cirugías, tatuajes o perforaciones, además de no estar embarazada o en periodo de lactancia.