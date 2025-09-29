Beca Rita Cetina: Este martes 30 de septiembre es el último día de registro

Este martes, se llevará a cabo el cierre del ciclo de asambleas informativas para padres de familia con hijos en nivel secundaria, por parte de la Coordinación Nacional de Becas en el Estado, las cuales se realizaron en alrededor de seiscientos planteles a nivel estatal más los federales, de las cuales alrededor de sesenta escuelas de Sonora corresponden a Cajeme.

El titular de la Oficina de Representación la Coordinación Nacional de Becas en el Estado, Adrián Duarte Franco, había informado que para este año se contempló entregar este apoyo económico bimestral a alrededor de 130 mil alumnos que cursaran su educación secundaria en escuelas públicas estatales o federales.

Recordó que a diferencia de otras becas, esta es universal, es decir que es para todos los estudiantes de manera independiente a su situación económica, pero que si es necesario que se cumpla con el proceso de registro para que puedan tener acceso al beneficio de mil 900 pesos para las familias que cuenten con al menos un estudiante inscrito, más 700 pesos por cada estudiante adicional también inscrito en secundaria.

Si bien las asambleas son informativas principalmente para poder orientar sobre la activación de la "Llave MX", que sirve para poder tener acceso al registro de la beca para los miembros de la familia que lo requieran, en caso de no haber alcanzado a asistir a dichas reuniones, puede ingresar a un tutorial en www.gob.mx/becasbenitojuarez/ articulos/tutorial-para-hacer- tu-llave-mx

Cabe destacar que de igual manera, este martes, es el último día que tendrán las familias para registrarse en las Becas Rita Cetina, y el llamado se hace también para aquellos que son de nuevo ingreso en el nivel escolar mencionado.

Para quienes sí realizaron su registro de manera exitosa, deberán estar pendientes a ser convocados por parte de la Oficina de Representación la Coordinación Nacional de Becas en el Estado, para que les sea entregada su tarjeta del Banco del Bienestar y asimismo, deberán esperar a que se enuncie el calendario de depósitos.