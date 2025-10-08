  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 8 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

T-MEC en incertidumbre por temas de seguridad: Héctor De Mauleón

Se reunieron alrededor de 300 empresarios para exponer y analizar temas globales que impactan el mercado

Oct. 08, 2025
"Es un escenario de gran incertidumbre porque no se sabe hacia dónde va avanzar el tratado el libre comercio, las señales que sigue mandando el gobierno son de incertidumbre para los inversionistas, y las mismas cifras que da el gobierno alertan que se ha detenido la inversión", analizó Héctor De Mauleón
"Es un escenario de gran incertidumbre porque no se sabe hacia dónde va avanzar el tratado el libre comercio, las señales que sigue mandando el gobierno son de incertidumbre para los inversionistas, y las mismas cifras que da el gobierno alertan que se ha detenido la inversión", analizó Héctor De Mauleón

Por temas de seguridad nacional, el panorama de México en el tema del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es de incertidumbre y un juego de vencidas entre México y el vecino país, analizó el escrito Héctor De Mauleón, durante el foro de empresarial "Ideas en movimiento", organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En este foro se reunieron alrededor de 300 empresarios para exponer y analizar temas globales que impactan el mercado y los retos que tendrán que enfrentar principalmente en el tema de inversión, así como el de seguridad, que ha influido como desestabilizador al sector empresarial.

"Es un escenario de gran incertidumbre porque no se sabe hacia dónde va a avanzar el Tratado el Libre Comercio, las señales que sigue mandando el gobierno son de incertidumbre para los inversionistas, y las mismas cifras que da el gobierno alertan que se ha detenido la inversión", analizó Héctor De Mauleón.

Señaló que se admite que el país está esperando la inversión, pero también que está a punto de desplomarse, además destacó que lo principal es que la presidenta Claudia Sheinbaum pardo, ha enfrentado el tema de seguridad de frente a través de su mano derecha Omar García Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, dejando de lado la teoría de "abrazos no balazos".

"Vivimos un momento crucial y lo que se resuelva entre Estados Unidos y México marcará el destino del país. La buena noticia es que México ha recibido una agresión brutal por parte de Estados Unidos, trayendo para México que muchas redes de poder criminal ha comenzado a desmantelarse", señaló el escritor.

¿QUÉ ES EL T-MEC?

Es un acuerdo comercial que regula el comercio de bienes y servicios entre México, Estados Unidos y Canadá, que promueve la creación de cadenas de valor regionales, reduce barreras comerciales, simplifica procesos aduaneros, y su principal función es fomentar la integración económica, proteger los derechos laborales y el medio ambiente, así como fortalecer la competitividad de la región en el comercio global.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 8 de octubre
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 8 de octubre

Octubre 08, 2025

La Conagua reporta que Angostura, Novillo y Oviáchic registran un almacenamiento insuficiente para cubrir la demanda de agua en la región

Clima en Sonora hoy, 8 de octubre: se pronostican lluvias y un nuevo frente frío, ¿cederá el calor?
Sonora

Clima en Sonora hoy, 8 de octubre: se pronostican lluvias y un nuevo frente frío, ¿cederá el calor?

Octubre 08, 2025

Protección Civil dio a conocer las condiciones debido al sistema tropical "Priscilla" y la formación de un nuevo sistema ciclónico en el Pacífico

Preparan FAOT 2026
Sonora

Preparan FAOT 2026

Octubre 08, 2025

Se reúnen autoridades municipales y estatales para diseñar el plan operativo que garantice un festival seguro