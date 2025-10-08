Clima en Sonora hoy, 8 de octubre: se pronostican lluvias y un nuevo frente frío, ¿cederá el calor?

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en la valoración y análisis de la información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy, 8 de octubre y los próximos días.

Durante la jornada de este miércoles, las extensas bandas nubosas generadas por el sistema tropical "Priscilla" mantendrán cielos medio nublados y probabilidad de lloviznas ligeras sobre las regiones centro, norte, noroeste y noreste del estado.

Se prevé que jueves y viernes dicho sistema se acerque a la Península de Baja California, incrementando la probabilidad de lluvias en los municipios del noroeste de Sonora.

SE MANTIENE VIGILANCIA POR NUEVO SISTEMA CICLÓNICO

Asimismo, un nuevo sistema ciclónico en formación mantiene un 70% de probabilidad de desarrollo durante las próximas 48 horas. Este fenómeno muestra una trayectoria hacia el noroeste del país, lo que podría ocasionar precipitaciones fuertes a muy fuertes durante el próximo fin de semana en gran parte del territorio sonorense.

Además, se esperan rachas de viento entre 70 y 90 km/h en la franja costera, así como oleaje elevado de 3 a 5 metros, lo que podría afectar a comunidades pesqueras y municipios costeros.

NUEVO FRENTE FRÍO

Por otra parte, la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera noroeste de Sonora reforzará las condiciones anteriores y propiciará un descenso en las temperaturas, con amaneceres frescos en zonas montañosas del norte.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : Temperatura mínima de 26°C y máxima de 38°C ; humedad del 40%. Cielos nublados con 30% de probabilidad de lluvia. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

: de 26°C y ; humedad del 40%. con 30% de probabilidad de lluvia. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Ciudad Obregón : Mínima de 27°C y máxima de 36°C; humedad del 80%. Cielos parcialmente nublados con 20% de probabilidad de precipitación. Rachas de viento de hasta 40 km/h.

: y máxima de 36°C; humedad del 80%. Cielos con de precipitación. de hasta 40 km/h. Nogales: Mínima de 17°C y máxima de 19°C; humedad del 45%. Cielos nublados con 40% de probabilidad de lluvia. Rachas de viento de hasta 60 km/h.

San Luis Río Colorado : Mínima de 20°C y máxima de 37°C; humedad del 45%. Cielos mayormente despejados con 10% de probabilidad de precipitación. Rachas de hasta 40 km/h.

: Mínima de 20°C y máxima de 37°C; humedad del 45%. Cielos con de precipitación. Rachas de hasta 40 km/h. Navojoa : Mínima de 27°C y máxima de 36°C; humedad del 80%. Cielos parcialmente nublados con 40% de probabilidad de lluvia. Rachas de viento de hasta 50 km/h.

: y máxima de 36°C; humedad del 80%. Cielos con de lluvia. de hasta 50 km/h. Agua Prieta : Mínima de 19°C y máxima de 30°C; humedad del 55%. Cielos nublados con 40% de probabilidad de precipitación. Rachas de hasta 40 km/h.

: Mínima de 19°C y máxima de 30°C; humedad del 55%. con de precipitación. Rachas de hasta 40 km/h. Guaymas: Mínima de 28°C y máxima de 33°C; humedad del 70%. Cielos parcialmente nublados con 20% de probabilidad de lluvia. Rachas de viento de hasta 60 km/h.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de medios oficiales, extremar precauciones ante posibles lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado, y atender los avisos que se emitan en las próximas horas.