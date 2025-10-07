Arranca limpieza de panteones en Navojoa para tenerlos listos el Día de Muertos

Para contar con panteones en óptimas condiciones para el próximo Día de Muertos, se inició en Navojoa los trabajos de limpieza y acondicionamiento en los campos santos que se tienen en la ciudad, encabezado por la Dirección de Servicios Públicos.

Apenas hace algunos días, usuarios habían denunciado a través de las redes sociales el estado en el que se encontraban los tres panteones que tiene la ciudad, repletos de maleza y convertidos en un foco de riesgo para la proliferación de moscos; sin embargo, ya se inició con la limpieza preventiva.

Fue personal de la Dirección de Servicios Públicos quienes dieron a conocer que durante los próximos días se trabajará en el desyerbado y retiro de basura al interior de los panteones; sin embargo, deberán ser los propietarios de las tumbas quienes se dediquen a la limpieza de sus lotes.

"Vamos a estar trabajando para mejorar las condiciones, esa es la indicación, también se estará acondicionado el alumbrado público en los próximos días", explicaron.

En una primera etapa, los trabajos de limpieza se están enfocando al Panteón Jardín, al ser el de mayores dimensiones y que recibe más visitantes; sin embargo, se proyecta continuar en el Panteón Las Piedritas y el Panteón Viejo durante los próximos días.

Explicaron que la idea es ofrecer un ambiente digno y seguro a la ciudadanía que tradicionalmente acude a visitar las tumbas, llevar flores y convivir con sus difuntos durante los días 1 y 2 de noviembre, una indicación dada por el Ayuntamiento Municipal.

Las autoridades municipales exhortan a la población a colaborar con estas acciones, manteniendo limpios los espacios una vez que realicen sus visitas, y utilizando los contenedores de basura designados.