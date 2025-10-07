  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Presa Puerta del Sol amenaza ecosistema

El Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida Sonora, hace un llamado urgente a la Semarnat

Oct. 07, 2025
Explicaron que la zona del embalse tendrá un impacto directo en la vegetación y el paisaje ribereño distribuido en la cañada, inundando la zona de manera permanente.
Explicaron que la zona del embalse tendrá un impacto directo en la vegetación y el paisaje ribereño distribuido en la cañada, inundando la zona de manera permanente.

El Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida Sonora, hace un llamado urgente a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, con el objetivo de que brinde acompañamiento, supervisión y protección a las comunidades rurales del Río Sonora, resaltando que la obra Puerta del Sol, provocará un desequilibrio ecológico grave, principalmente en especies como el lince, puma y jaguar.

Explicaron que la zona del embalse tendrá un impacto directo en la vegetación y el paisaje ribereño distribuido en la cañada, inundando la zona de manera permanente. "Compromete su función como corredor biológico en una zona con presencia de especies en riesgo como el jaguar, el lince y otros felinos importantes como el puma".

También señalaron que las zonas de vegetación ribereña ubicadas al sur de la cortina de la presa propuesta, que tendría una extensión reducida debido a los usos históricos del suelo y del agua en la región, serán afectados debido a la retención de agua en la zona del embalse.

"Por esta razón, consideramos que la Presa Puerta del Sol puede ser una obra que provocará desequilibrios ecológicos graves. Solicitamos, de la manera más atenta, una consulta pública, a fin de que se expongan, de manera clara y a detalle, todos los aspectos técnicos de las obras y actividades a realizar. Asimismo, se espera recibir información acerca del impacto ambiental en la Cañada de Mazocahui y en los ecosistemas ribereños aguas abajo de la propuesta de presa", indicó el Movimiento.

En este mismo sentido, agregaron que la vegetación ribereña depende de una disponibilidad continua de agua, la cual también puede ser comprometida, resultando en una situación grave.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
IEE gestiona aprobación de presupuesto
Sonora

IEE gestiona aprobación de presupuesto

Octubre 07, 2025

La propuesta es que un 32% va dirigido al cumplimiento de metas del próximo proceso electoral ordinario local 2026-2027

Sonora disminuye en homicidios dolosos
Sonora

Sonora disminuye en homicidios dolosos

Octubre 07, 2025

Esta reducción del 46%, es gracias a una estrategia integral y al trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad

Staus programa nuevas manifestaciones
Sonora

Staus programa nuevas manifestaciones

Octubre 07, 2025

El sindicato advirtió que la próxima semana como una primera manifestación, se presentarán en las instalaciones del Isssteson