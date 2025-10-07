Staus programa nuevas manifestaciones

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), anuncia nuevas manifestaciones para este mes con el objetivo de que las autoridades administrativas de la Universidad de Sonora (Unison) revise el contrato colectivo donde sus principales demandas son temas de salud y la asignación de plazas, así como el beneficio de guarderías, indicó Cuauhtémoc Nieblas Cota, dirigente del Staus.

Son poco más de mil 800 agremiados los que conforman el Staus, en sus campus de Hermosillo, Caborca, Nogales, Santa Ana, Navojoa y Ciudad Obregón, quienes apoyarán al sindicato cada uno desde sus respectivos municipios los días 15 y 22 de octubre.

El sindicato advirtió que la próxima semana como una primera manifestación, se presentarán en las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) en el caso de Hermosillo, mientras que en los demás municipios donde exista un campus, y que no haya oficinas del instituto, será en hospitales.

"A casi cuatro meses de cambio de administración universitaria, se siguen presentando inconvenientes en el compromiso, pues hay varios acuerdos incumplidos del contrato colectivo, como el pago de guarderías infantiles, el apoyo para educación especial, entrega de equipo de protección, ropa de trabajo, el principio de rotatividad de jurados en concursos, y respuesta en tiempo y forma a solicitudes que tienen un plazo de 5 días hábiles, entre otros", señaló Nieblas Cota.

El dirigente del Staus, acompañado de los agremiados hicieron entrega en la ventanilla de rectoría, del segundo oficio donde se manifiestan las cláusulas que buscan que sean atendidas, recordando que el primer oficio fue recibido por la rectora de la universidad, Dena María Jesús Camarena Gómez, el pasado 29 de septiembre del presente año. "No he recibido respuesta, a pesar de haber transcurrido más de 5 días hábiles, plazo que establecen la cláusula 1 y 193 del contrato colectivo de trabajo Staus- Unison vigente.

UNISON RESPONDE

Por su parte, la institución informó que sí ha dado cumplimiento puntual a la mayoría de los compromisos establecidos durante la pasada revisión contractual, y que mantiene abiertas las vías de diálogo para atender, en tiempo y forma, los temas que se encuentran en proceso de resolución.

Subrayó que varios de los puntos señalados por el sindicato corresponden a procesos bilaterales o decisiones de órganos colegiados, los cuales se encuentran cumpliendo sus funciones conforme a los plazos y normativas establecidas, y refrendó su compromiso con el respeto a los acuerdos laborales y el fortalecimiento de las condiciones académicas y administrativas en beneficio de toda su comunidad.