  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 6 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Protestan en Policlínica de Isssteson

Pacientes de hemodiálisis ya no quieren traslados a otros municipios

Oct. 06, 2025
Protestan en Policlínica de Isssteson

Pacientes de hemodiálisis se manifestaron este lunes en la Policlínica del Isssteson de Navojoa, en protesta porque los trasladan a Ciudad Obregón o hasta Guaymas a continuar con el tratamiento.

Las personas afectadas, en su mayoría adultos mayores, exigieron la subrogación inmediata en una clínica privada local o que se habilite una alternativa viable en esta región.

La señora María Socorro Mátuz señaló que desde el año pasado están sufriendo este problema, debido a que el equipo de hemodiálisis, que está en buen estado, no funciona adecuadamente porque no reciben agua limpia, ya que las tuberías están obstruidas con residuos del aljibe.

"Pero este problema no es nuevo, las autoridades lo saben desde hace años, pero no hacen nada. La solución sería la instalación de tinacos exclusivos para la sala de hemodiálisis", agregó.

Por su parte, Rosa Haydé Barredes Cota dijo que los traslados, ya sea en ambulancia o transporte particular, son muy cansados y desgastantes.

"Es que se trata, en varios casos, de pacientes con movilidad reducida, invidentes y de avanzada edad, que deben pasar muchas horas en carretera, en la madrugada, sin condiciones mínimas de descanso", externó.

"Es inhumano esto, no es justo, regresamos mareadas, con la presión baja, vomitando. Además está el aspecto económico, los gastos que tenemos que hacer con estos traslados, de hasta tres veces por semana", aseguró la señora María del Rosario Gil.

Las pacientes solicitaron un diálogo con la directora de la Policlínica, Evelym Pera, pero se encontraba de vacaciones, por lo que fueron atendidos por otros directivos, que se comprometieron a revisar la problemática y darle solución.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Unen fuerzas mayos y guarijíos
Sonora

Unen fuerzas mayos y guarijíos

Octubre 06, 2025

Dan ultimátum de tres días para la destitución de funcionarios del INPI

MC sin alianza para el 2027: Álvarez Máynez
Sonora

MC sin alianza para el 2027: Álvarez Máynez

Octubre 06, 2025

El partido va creciendo en Cajeme, Nogales, Navojoa y Hermosillo

Reportes a CFE disminuyen hasta un 40%: Unión de Usuarios
Sonora

Reportes a CFE disminuyen hasta un 40%: Unión de Usuarios

Octubre 06, 2025

Se atribuye a que por primera vez se cumple en tiempo y forma con subsidio