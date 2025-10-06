Protestan en Policlínica de Isssteson

Pacientes de hemodiálisis se manifestaron este lunes en la Policlínica del Isssteson de Navojoa, en protesta porque los trasladan a Ciudad Obregón o hasta Guaymas a continuar con el tratamiento.

Las personas afectadas, en su mayoría adultos mayores, exigieron la subrogación inmediata en una clínica privada local o que se habilite una alternativa viable en esta región.

La señora María Socorro Mátuz señaló que desde el año pasado están sufriendo este problema, debido a que el equipo de hemodiálisis, que está en buen estado, no funciona adecuadamente porque no reciben agua limpia, ya que las tuberías están obstruidas con residuos del aljibe.

"Pero este problema no es nuevo, las autoridades lo saben desde hace años, pero no hacen nada. La solución sería la instalación de tinacos exclusivos para la sala de hemodiálisis", agregó.

Por su parte, Rosa Haydé Barredes Cota dijo que los traslados, ya sea en ambulancia o transporte particular, son muy cansados y desgastantes.

"Es que se trata, en varios casos, de pacientes con movilidad reducida, invidentes y de avanzada edad, que deben pasar muchas horas en carretera, en la madrugada, sin condiciones mínimas de descanso", externó.

"Es inhumano esto, no es justo, regresamos mareadas, con la presión baja, vomitando. Además está el aspecto económico, los gastos que tenemos que hacer con estos traslados, de hasta tres veces por semana", aseguró la señora María del Rosario Gil.

Las pacientes solicitaron un diálogo con la directora de la Policlínica, Evelym Pera, pero se encontraba de vacaciones, por lo que fueron atendidos por otros directivos, que se comprometieron a revisar la problemática y darle solución.