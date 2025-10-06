  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 6 De Octubre Del 2025
Sonora

Reportes a CFE disminuyen hasta un 40%: Unión de Usuarios

Se atribuye a que por primera vez se cumple en tiempo y forma con subsidio

Oct. 06, 2025
"El subsidio, ha sido muy acertado el logro social que la Unión de Usuarios abanderó y se pudo materializar, esto significa que a los usuarios de tarifa doméstica le llega menos cobro".- Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Unión de Usuarios.
A pocas semanas de culminar el subsidio de la tarifa de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), si hubo una baja en los reportes diarios recibidos este 2025, en comparación con años anteriores, pasando de recibir hasta 150 solicitudes de gestión al día a 30, 60 diarias, señaló Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Unión de Usuarios.   

Por primera vez de manera oficial en este año se cumplió con el compromiso de contar un subsidio de la CFE, el cual empezó el 1 de abril y concluirá el 31 de octubre, y esto como resultado de la lucha que sostuvo durante años por parte de la Unión de Usuarios.

"Hay que seguir luchando para que se conserve este subsidio que beneficia a todo Sonora, pero también hay que seguir trabajando para las tarifas y que se siga conservando porque es la ruta la Unión de Usuarios para que la gente pague menos energía y que se eleve a rango constitucional el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano", señaló Peinado Luna.

El dirigente de la Unión de Usuarios, indicó que ha sido muy acertado este subsidio, pero que aún falta mucho por hacer, y que la intención de elevar a rango constitucional es no permitir los cortes de energía eléctrica al considerarlos tan prioritario como el uso del agua, y asimismo indicó que continuarán con la lucha para la modificación de las tarifas que ofrece la CFE que tanto golpean el bolsillo familiar.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

