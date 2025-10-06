Sindicalizados de Navojoa protestan y exigen justicia pronta

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa (SUTMNS), realizaron una manifestación pacífica frente a los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito en Hermosillo, en el que el objetivo fue exigir la resolución inmediata de 75 expedientes laborales, detenidos desde el mes de febrero.

Ramón René García Vallejo, líder sindical de la agrupación, relató que esta situación ha generado una grave afectación a 75 familias trabajadoras que esperan que se les dicte las resoluciones de los amparos en revisión.

Por parte del Sindicato, dijo que la prolongación de estos procesos constituye una falta de acceso real a la justicia, además de un agravio a los derechos de las y los trabajadores injustamente despedidos o suspendidos por el gobierno municipal de Navojoa.

Reiteró que dicha manifestación es un acto pacífico y legítimo de defensa laboral, con el que a su vez, hicieron un llamado firme al Poder Judicial de la Federación para que se atienda con celeridad los casos y garantice el respeto a los derechos de la base trabajadora.

"Nuestra exigencia es justicia pronta y expedita, no más retrasos que condenen a las familias trabajadoras a la incertidumbre", pronunció.

Estas acciones forman parte de la lucha emprendida por el Sindicato para que los agremiados puedan recuperar certeza laboral, luego de las afectaciones de las que han sido víctimas desde hace más de un año, tras el despido o cese de sus puestos de trabajo.