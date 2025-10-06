Gobierno de Sonora lanza convocatoria para operadores telefónicos del 9-1-1 en cuatro municipios

Con el objetivo de fortalecer la atención ciudadana ante situaciones de emergencia, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), abrió una convocatoria para ocupar vacantes como operadores telefónicos del 9-1-1 en los municipios de Hermosillo, San Luis Río Colorado, Nogales y Cananea.
Esta oferta forma parte del proceso de mejora continua de los servicios que brinda el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I), y está dirigida a mujeres y hombres con alto sentido de responsabilidad social y vocación de servicio.
PERFILES COMPROMETIDOS
Karina Lerma González, directora general del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia, explicó que actualmente se requiere personal capacitado para brindar atención profesional, empática y oportuna a quienes marcan el número único de emergencias.
"Buscamos perfiles comprometidos, con sensibilidad humana y capacidad de respuesta para atender de forma eficaz cada llamado que ingresa al 9-1-1", señaló.
REQUISITOS PARA POSTULARSE COMO OPERADOR TELEFÓNICO
- Tener 18 años o más.
- Preparatoria terminada o estudios profesionales concluidos o truncos en áreas como Psicología, Trabajo Social, Técnico Superior Universitario o carreras afines.
- Disponibilidad de horario.
- Habilidad para el análisis de situaciones.
- Conocimientos básicos en computación.
Las personas interesadas en formar parte del equipo del C5I pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico direccioncalle@911sonora.gob.mx, donde recibirán información para agendar una entrevista presencial en los centros operativos de Hermosillo, San Luis Río Colorado, Nogales y Cananea.