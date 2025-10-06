  • 24° C
Sonora

Gobierno de Sonora lanza convocatoria para operadores telefónicos del 9-1-1 en cuatro municipios

Esta oferta forma parte del proceso de mejora continua de los servicios que brinda el C51, aquí te compartimos todos los detalles

Oct. 06, 2025
Esto se hace con el objetivo de fortalecer la atención ciudadana ante situaciones de emergencia

Con el objetivo de fortalecer la atención ciudadana ante situaciones de emergencia, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), abrió una convocatoria para ocupar vacantes como operadores telefónicos del 9-1-1 en los municipios de Hermosillo, San Luis Río Colorado, Nogales y Cananea.

Esta oferta forma parte del proceso de mejora continua de los servicios que brinda el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I), y está dirigida a mujeres y hombres con alto sentido de responsabilidad social y vocación de servicio.

PERFILES COMPROMETIDOS

Karina Lerma González, directora general del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia, explicó que actualmente se requiere personal capacitado para brindar atención profesional, empática y oportuna a quienes marcan el número único de emergencias.

"Buscamos perfiles comprometidos, con sensibilidad humana y capacidad de respuesta para atender de forma eficaz cada llamado que ingresa al 9-1-1", señaló.

REQUISITOS PARA POSTULARSE COMO OPERADOR TELEFÓNICO

  • Tener 18 años o más.
  • Preparatoria terminada o estudios profesionales concluidos o truncos en áreas como Psicología, Trabajo Social, Técnico Superior Universitario o carreras afines.
  • Disponibilidad de horario.
  • Habilidad para el análisis de situaciones.
  • Conocimientos básicos en computación.

Las personas interesadas en formar parte del equipo del C5I pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico direccioncalle@911sonora.gob.mx, donde recibirán información para agendar una entrevista presencial en los centros operativos de Hermosillo, San Luis Río Colorado, Nogales y Cananea.

Luis Flores
Luis Flores

Egresado de mercadotecnia y negocios en la UTS, coeditor web con experiencia en temas como economía y agricultura.

