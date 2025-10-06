Clima en Sonora hoy, 6 de octubre: Huracán "Priscilla" avanza por el Pacífico; así podría afectar al estado

Con base en la valoración de datos del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy lunes 6 de octubre.

¿CÓMO AFECTARÁ "PRISCILLA" A SONORA?

Se mantiene bajo vigilancia el ciclón tropical "Priscilla", localizado en el Océano Pacífico. Se prevé que continúe su desplazamiento paralelo a la costa occidental de México en dirección al noroeste del país. Las bandas nubosas asociadas podrían generar lluvias en el estado de Sonora entre los días 11 y 12 de octubre.

Además, una nueva zona de baja presión comienza a desarrollarse en el Océano Pacífico. Actualmente, esta presenta un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, por lo que se mantendrá en constante monitoreo.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA