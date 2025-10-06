  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 6 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy, 6 de octubre: Huracán "Priscilla" avanza por el Pacífico; así podría afectar al estado

Protección Civil informa que se mantiene en vigilancia una baja presión en desarrollo en el Pacífico con posibilidad de convertirse en ciclón

Oct. 06, 2025
Clima en Sonora hoy, lunes 6 de octubre.
Clima en Sonora hoy, lunes 6 de octubre.

Con base en la valoración de datos del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy lunes 6 de octubre.

¿CÓMO AFECTARÁ "PRISCILLA" A SONORA?

Se mantiene bajo vigilancia el ciclón tropical "Priscilla", localizado en el Océano Pacífico. Se prevé que continúe su desplazamiento paralelo a la costa occidental de México en dirección al noroeste del país. Las bandas nubosas asociadas podrían generar lluvias en el estado de Sonora entre los días 11 y 12 de octubre.

Además, una nueva zona de baja presión comienza a desarrollarse en el Océano Pacífico. Actualmente, esta presenta un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, por lo que se mantendrá en constante monitoreo.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: Mínima de 21°C y máxima de 38°C. Humedad relativa de 45%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia.
  • Ciudad Obregón: Mínima de 22°C y máxima de 38°C. Humedad relativa del 30%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia.
  • Nogales: Mínima de 11°C y máxima de 28°C. Humedad relativa de 55%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h. Cielos despejados sin probabilidad de lluvia.
  • San Luis Río Colorado: Mínima de 17°C y máxima de 33°C. Humedad relativa de 35%. Vientos promedio de 15 km/h con rachas de hasta 55 km/h. Cielos despejados sin probabilidad de lluvia.
  • Navojoa: Mínima de 25°C y máxima de 28°C. Humedad relativa de 60%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de precipitación.
  • Agua Prieta: Mínima de 13°C y máxima de 32°C. Humedad relativa de 45%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados sin probabilidad de lluvia.
  • Guaymas: Mínima de 26°C y máxima de 34°C. Humedad relativa del 50%. Vientos promedio de 15 km/h con rachas de hasta 60 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.
imagen-cuerpoimagen-cuerpo
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Siguen los cambios en Gobierno de Álamos
Sonora

Siguen los cambios en Gobierno de Álamos

Octubre 06, 2025

Presenta alcalde a nuevos titulares en los cargos de Oficial Mayor y Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; hubo tres en una semana

La rickettsia cobra 35 vidas en Sonora
Sonora

La rickettsia cobra 35 vidas en Sonora

Octubre 06, 2025

En lo que va del 2025, se han confirmado 81 casos de fiebre manchada: Secretaría de Salud

Ayuntamiento de Navojoa seguirá priorizando compra en maquinaria para atender rezagos
Sonora

Ayuntamiento de Navojoa seguirá priorizando compra en maquinaria para atender rezagos

Octubre 05, 2025

El alcalde Jorge Elías Retes resaltó que el ahorro que representa es muy significativo al usar mano de obra y equipo propio