Clima en Sonora hoy, 6 de octubre: Huracán "Priscilla" avanza por el Pacífico; así podría afectar al estado

Con base en la valoración de datos del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy lunes 6 de octubre.
¿CÓMO AFECTARÁ "PRISCILLA" A SONORA?
Se mantiene bajo vigilancia el ciclón tropical "Priscilla", localizado en el Océano Pacífico. Se prevé que continúe su desplazamiento paralelo a la costa occidental de México en dirección al noroeste del país. Las bandas nubosas asociadas podrían generar lluvias en el estado de Sonora entre los días 11 y 12 de octubre.
Además, una nueva zona de baja presión comienza a desarrollarse en el Océano Pacífico. Actualmente, esta presenta un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, por lo que se mantendrá en constante monitoreo.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: Mínima de 21°C y máxima de 38°C. Humedad relativa de 45%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia.
- Ciudad Obregón: Mínima de 22°C y máxima de 38°C. Humedad relativa del 30%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia.
- Nogales: Mínima de 11°C y máxima de 28°C. Humedad relativa de 55%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h. Cielos despejados sin probabilidad de lluvia.
- San Luis Río Colorado: Mínima de 17°C y máxima de 33°C. Humedad relativa de 35%. Vientos promedio de 15 km/h con rachas de hasta 55 km/h. Cielos despejados sin probabilidad de lluvia.
- Navojoa: Mínima de 25°C y máxima de 28°C. Humedad relativa de 60%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de precipitación.
- Agua Prieta: Mínima de 13°C y máxima de 32°C. Humedad relativa de 45%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados sin probabilidad de lluvia.
- Guaymas: Mínima de 26°C y máxima de 34°C. Humedad relativa del 50%. Vientos promedio de 15 km/h con rachas de hasta 60 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.