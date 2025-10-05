Ayuntamiento de Navojoa seguirá priorizando compra en maquinaria para atender rezagos

Para lograr avanzar en los drenajes colapsados que se tienen, en el que casi el 70 por ciento de la red está afectada, se requiere más maquinaria, lo que aporte a reducir los costos y acelerar los trabajos que se requieren, por lo que se contempla que el Oomapasn pueda seguir adquiriendo más equipo y sentar las bases para atender ese rezago.

Así lo describió el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, quien aseguró que la compra de maquinaria seguirá siendo el distintivo de la presente administración municipal, no solo para el Oomapasn, sino para todo el Ayuntamiento, a fin de atender añejos rezagos con bajos costos de inversión.

"Nos estamos armando con equpo, dando prioridad al tema del agua y del drenaje lo más pronto posible, en el tema del agua hemos avanzado, en el drenaje necesitamos seguirnos equipando para ir avanzando, la idea es que el municipio haga todo y tenga su propia maquinaria, pero es mucha la necesidad", consideró.

El munícipe destacó que a nivel municipal, Oomapasn, SIUE y Servicios Públicos ocupan maquinaria constantemente, por lo que la compra de maquinaria es la visión y el objetivo del gobierno municipal, en el que señaló que para el 2026 se avance y en 2027 se cristalice el proyecto.

"Ya hemos visto los ahorros, como en el colector Nogalitos, con hasta el 70 por ciento de ahorro que se generó; tener maquinaria, tener nuestra gente, hacerlo nosotros es mucho mayor el ahorro", declaró.